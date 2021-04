Haustüre steht offen: Unbekannter dringt in Haus ein und stiehlt Geld

Die kurze Abwesenheit eines Hausbesitzers hat ein Unbekannter in Ichenhausen für einen Diebstahl ausgenutzt. Wen die Polizei jetzt sucht.

Eine offene Haustüre hat ein Dieb am Samstagnachmittag ausgenutzt, um Geld aus dem Hausinneren zu stehlen. Der Vorfall passierte laut Polizei zwischen 15.25 und 15.38 Uhr in der Neuen Bahnhofstraße in Ichenhausen. Der 56-jährige Hauseigentümer führte Holzarbeiten in seinem Garten durch und ließ dabei die Haustüre offen. Dies nutzte ein Unbekannter, um das Haus zu betreten und es nach Geld und Wertgegenständen zu durchsuchen. Der Täter entwendete insgesamt 300 Euro.

Video aufgezeichnet: Täter ist männlich und trug grünen Parka

Aufgrund vorhandener Videoaufzeichnungen kann der Täter als männliche Person mittleren Alters und einem ungepflegten Erscheinungsbild beschrieben werden. Zudem trug er einen vermutlich grünen Parka. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg zu melden, Telefon 08221/919-0. (zg)

