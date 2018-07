00:39 Uhr

Hausverwaltung Pilz feiert 20-jähriges Bestehen

Das Familienunternehmen betreut in 81 Objekten rund 80000 Quadratmeter Wohnfläche

Von Hans Bosch

81 Eigentümergemeinschaften in den unterschiedlichsten Wohnanlagen zwischen Ulm, Jettingen-Scheppach, Ziemetshausen, Memmingen und Senden mit insgesamt 80000 Quadratmetern Wohnfläche betreut gegenwärtig die Krumbacher Pilz Hausverwaltung GmbH, die am kommenden Samstag ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Verwaltet werden die Objekte in dem Familienunternehmen von den beiden Geschäftsführern Manfred und Elisabeth Pilz, ihrem Sohn Michael sowie drei Fachangestellten. Die von ihnen verwalteten Immobilien besitzen derzeit einen Zeitwert von rund 155 Millionen Euro.

Der gelernte Industriekaufmann Manfred Pilz machte sich 1998 mit seiner Frau Elisabeth in der Peter-Dörfler-Straße selbstständig, richtete sich ein Jahr später in der Brühlstraße ein eigenes Büro ein und zog 2008 in das heutige Domizil in der Bahnhofstraße 1 um. Hier fühlt sich die Familie wohl, steigerte bei den Hausverwaltungen den Einzugsbereich und das Geschäftsvolumen beträchtlich und erweiterte den Verkauf und die Bewertung bebauter und unbebauter Immobilien. Sohn Michael hatte zuvor eine Lehre als Immobilien-Kaufmann absolviert, bildete sich in Seminaren weiter und leitet inzwischen schwerpunktmäßig diesen Bereich.

50 Prozent der Hausverwaltungen befinden sich in Krumbach. Die übrigen Wohnanlagen stehen in Westschwaben und besitzen eine Größenordnung zwischen sechs und 70 Eigentumswohnungen. Diese reichen vom einfachen Appartement bis zur exklusiven Dachwohnung am Ulmer Albhang. Die Familie fühlt sich als Full-Service-Dienstleister und kümmert sich um Abrechnungen, Wirtschaftspläne, Überwachung von Hausmeistern, Abschluss erforderlicher Verträge, Buchführung und die Ausarbeitung einer Hausordnung.

Im Bereich Immobilien deckt die Firma alle Aspekte ab, gleichgültig ob der Geschäftspartner kaufen, vermieten oder verkaufen will. Der Service reicht von der Objektaufnahme über dessen Wertermittlung bis zur Ausschreibung, die Führung der notwendigen Verhandlungen bis zum Kaufvertrag und der Übergabe. Manfred Pilz bringt es auf einen Nenner: „Wir bieten alles aus einer Hand.“ Im Besonderen gilt dies für die Marktwertermittlung von bebauten und unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken, Eigentumswohnungen, aber auch Vorhaben wie Weiterverkauf oder Erbauseinandersetzungen. Die Objekte werden nicht „einfach nach einmaliger Besichtigung“ geschätzt. Der Marktwert wird von Michael Pilz vielmehr errechnet, und zwar in Form einer Kombination verschiedener Verfahren, die es ermöglichen, eine objektive Wertermittlung durchzuführen. Auch bei Verkauf oder Vermietung bieten die Pilz-Fachleute von der ersten Vorverhandlung bis zur Vertragsunterschrift ihre Hilfestellung an und gewährleisten jederzeit Auskünfte über den aktuellen Stand der Vermittlung.

Ein Großprojekt hat der Familienbetrieb gerade abgeschlossen. Es handelt sich um das Baugebiet südlich der Krumbacher Hans-Lingl- und westlich der Burgauer Straße. Die acht Areale für Kleingewerbe sind bis auf zwei bebaut und auch die über 40 Bauplätze für Wohnungen verkauft. Es gibt zwar noch einige Baulücken, allerdings auch keinen Bauzwang.

