vor 49 Min.

Heckklappe offen: Traktor reißt Leitungen ab

Im Günzburger Mühlwegtunnel schrammt ein Traktorgespann an der Decke entlang. Die Fahrbahn der B16 ist danach von Splittern und Trümmerteilen übersäht.

Kleine Ursache, große Wirkung: Ein Unfall im Günzburger Mühlwegtunnel der B16 hat am Freitagnachmittag im ganzen Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen geführt.

Gespann war zu hoch: Traktor reißt Leitungen ab

An einem Traktorgespann war die Ladeklappe des Anhängers nicht richtig geschlossen. Das Fahrzeug war somit zu hoch, als es auf der B16 in Richtung Dillingen in den Tunnel fuhr. Das Fahrzeug schrammte an der Decke des Bauwerks entlang und riss dabei Leitungen herunter.

Tunnel muss für Aufräumarbeiten gesperrt werden

Der B16-Tunnel musste wegen der auf der Fahrbahn herumliegenden Trümmerteile und der vielen Glassplittern gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Feuerwehr Günzburg wurde alarmiert.

Verletzt wurde bei dem Unfall offenbar niemand. (obes)

