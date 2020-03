07.03.2020

Heftige Diskussionen um die Kindergartengebühren

Warum diese in der Gemeinde Gundremmingen nicht erhöht werden und warum die Meinungen auseinandergehen

In Gundremmingen beträgt die Gebühr für eine Familie mit einem Kind im Kindergarten je nach Buchungszeit von vier bis neun Stunden zwischen 18 und 43 Euro, in der Krippe zwischen 36 und 86 Euro im Monat. Durch den Zuschuss von 100 Euro durch den Freistaat an die Gemeinde ist der Kindergarten kostenlos. Im Bereich der Krippe zahlt der Freistaat bis zum Einkommen der Eltern von 60000 Euro auf Antrag einen Zuschuss von bis zu 100 Euro im Monat. Wenn man bis zu 100 Euro beim Freistaat beantragen könne, sollte der Satz so festgesetzt sein, meinte Vize-Bürgermeister Anton Frei (GfG) bei der Sitzung des Gemeinderats. Man sollte die Summen um 30 Prozent erhöhen, nur wenige Eltern lägen über der festgelegten Einkommensgrenze. Ansonsten wäre dies sozial ungerecht.

Bürgermeister Tobias Bühler ( CSU) sah dies anders: Man sei eine Gesellschaft, in der man sich Kinder, das wichtigste Gut, leisten könne und müsse. Eine Gebührenerhöhung mache keinen Sinn. Bertram Fischer (CSU) schloss sich an: Kindergarteneltern seien in der Regel die, die frisch gebaut hätten. Man müsse ihnen nicht zusätzlich Geld aus der Tasche ziehen. Das würde dem Grundsatz widersprechen, den man als soziale Verantwortung im Gemeinderat habe. Dieser Meinung war auch Alexandra Kille (CSU): Solange man sich das leisten könne, müsse man das auch fördern. Friedrich Josef Heidel (CSU) sah dies genauso: Die Kinder seien die Zukunft von Gundremmingen, man habe Baugebiete geschaffen und mit Schule und einem Kindergarten mit niedrigen Gebühren sei Gundremmingen eine attraktive Gemeinde.

Markus Wecker (GfG) sprach sich dafür aus, diese zu erhöhen: Man müsse die Kinder fördern, aber die Schere von Einnahmen und Ausgaben gehe auseinander. Wenn es Zuschüsse vom Freistaat gebe, müsse man diese als Gemeinde in Anspruch nehmen. Es solle nicht so sein, dass Gundremmingen in zehn Jahren 2000 Einwohner zähle. Das gefiel Friedrich Josef Heidel nicht: Wenn die Vorgänger der Meinung gewesen wären, wäre Gundremmingen noch ein Bauerndorf. So auch Robert Baur (CSU): Man brauche die Bürger, sonst könne man Schule und Kindergarten nicht halten. Man sollte versuchen, die Gebühren über das Einkommen sozial verträglich zu machen, entgegnete Frei. Wenn jemand 60000 Euro im Jahr verdiene, sollte sich dieser die Gebühren leisten können. Ansonsten öffne man die soziale Schere weiter: Die Armen würden ärmer, die Reichen reicher. Wenn der Staat sage, Kindergärten sollen frei sein, müsse dieser dafür sorgen und nicht die Kommune. „Kindergärten müssen für alle Altersklassen und für alle Schichten unabhängig vom Einkommen frei sein“, beendete Bürgermeister Bühler die Diskussion und ließ abstimmen. Bis auf Anton Frei und Markus Wecker sprachen sich die Räte dafür aus, die derzeitigen Gebühren zu belassen. An dem Beschluss von 2015 hielten sie einstimmig fest, die inzwischen gestiegenen Beiträge des Kinderschutzbunds für die Mittagsbetreuung weiterhin mit 50 Prozent zu bezuschussen. Auch das Ehrenamt, speziell die Vorstände im Hinblick auf die Haftung, möchte die Gemeinde mit einer versicherungstechnischen Lösung unterstützen. (wpet)

