Heilloses Chaos beim „Urlaub auf Balkonien“

Aus dem Urlaub in London wird nichts. Dafür wartet auf des Ehepaar Schlich zu Hause ein großes Durcheinanderbei der Premiere der Spielvereinigung.

Von Peter Wieser

Was das kostet! Nicht mit Peter (Willi Meier), Herr im Hause Schlicht. Zumindest dann, wenn seine Frau Elisabeth (Josefine Lüdtke) nicht in der Nähe ist. Nachdem für ihn Urlaub ohnehin nur eine ins Ausland verlagerte Kriegsführung ist, hat er ohne das Wissen seiner Gattin einen Vertrag für einen Haustausch-Urlaub mit einem Ehepaar aus London unterschrieben. Was dabei herauskommt, zeigt die Theatergruppe der Spielvereinigung Gundremmingen in ihrem inzwischen 44. Theaterstück „Urlaub auf Balkonien“, einer Komödie in drei Akten von Wolfgang Bräutigam. Am Samstag war bei der Premiere im vollen Auwald-Sportzentrum Lachen angesagt – von der ersten Minute bis zum Ende.

Zurück zu Peter und seiner Roswitha, die von der „nassen Insel“ und ihren „Inselaffen“ gar nichts hält. Völlig entrüstet, dass ihr Gatte lediglich ein Flugticket nach London gebucht und „der Depp auch noch a abgelaufene Kreditkarte mitgenommen hat“, kehrt sie mit ihm vom Flughafen in die heimischen vier Wände zurück. Die sind inzwischen gar nicht mehr so leer, wie sie es eigentlich sein sollten: Sohn Dominik (Thomas Oberlander), aus dem Kleiderschrank erwachend, ist nicht mit seiner Freundin in die Berge gefahren, sondern hat, nachdem diese ihm den Laufpass gegeben hat, nach zu vielen „Kummerbieren“ gleich seine neue Eroberung Jacqueline (Petra Schmid) zum Übernachten mitgebracht. Tochter Theresa (Isabell Wörner) befindet sich nicht bei ihrer Studienfreundin Michaela, sondern hat diese in Form eine Michaels (Armin Wiedemann) ins sturmfreie Haus gezogen.

Adelheid von der Kripo hat keine Chance

Gleichzeitig haben sich mit Julia Wörner und Stefan Schäffler die raffinierte Tina und ihr nicht ganz so heller und alles durcheinanderbringender Bruder Max dort eingenistet, um es auszuräumen und nebenbei einen Tunnel vom Keller zur Raiffeisenbank zu graben. Das Inselehepaar Ruby und Harry Miller ist inzwischen ebenfalls da: Eine grell kreischende, im rot geblümten Kleid steckende Roswitha Messerschmid und ein sich munter britisch-deutsch-schwäbisch artikulierender Richard Oberlander sorgen allein schon durch ihr Auftreten für Belustigung. Keine Chance für die hinzugerufene und sich stets auf der falschen Spur befindende Adelheid von der Kripo Ulm (Doris Jedelhauser), das Wirrwarr auch nur auf irgendeine Art und Weise zu entknäulen.

Sämtliche Darsteller, ihre Rollen überzeugend spielend und ihren Charakteren stets freien Lauf lassend, ziehen das Publikum in ein heilloses Durcheinander aus schallenden Ohrfeigen und klickenden Handschellen. Dieses wird in das Stück gleich mit eingebaut, indem es den Darstellern schon einmal den Weg zur Küche zeigt, auf abgezogene Schlüssel aufpasst und mit dem von zu vielen Beruhigungspillen aufgedrehten, coolen Michael sogar das Fliegerlied mitsingen darf.

Eintrittsgelder kommen erkranktem Jugendfußballer zugute

Regie führt neben ihrer Rolle als Elisabeth wieder Roswitha Messerschmid, Sonja Oberlander ist Souffleuse und Tatjana Klett sorgt für die Maske. Hinzu kommen eine ganze Reihe weiterer Helfer aus der Spielvereinigung Gundremmingen. Mit einem Teil der Eintrittsgelder unterstützt die Theatergruppe übrigens einen erkrankten Jugendfußballer aus den Reihen der Spielvereinigung. Ein Zeichen setzen, dass man auch in schwierigen Zeiten füreinander da sei, wie es Armin Wiedemann zu Beginn der Aufführung nannte. „Lachen hat keine Nebenwirkungen und ist eine Medizin, die immer hilft.“ Damit hatte er in jedem Fall recht.

Weitere Aufführungen am Samstag, 16. März, am Freitag, 22. März, und am Samstag, 23. März, jeweils um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 17. März, um 18 Uhr. Restkarten sind im Vorverkauf unter Telefonnummer 0151/2827 4738 oder eine Stunde vor Spielbeginn an der Abendkasse erhältlich.

