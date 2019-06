vor 55 Min.

Heißer Auftakt für die Ichenhauser

Landesliga-Derby schon am 20. Juli

Mit dem Allgäu-Duell FC Kempten – FC Sonthofen startet die Fußball-Landesliga Südwest am Freitag, 12. Juli, in die neue Runde. Der SC Ichenhausen, klassenhöchster Verein im Landkreis Günzburg, bestreitet sein Auftakt-Spiel gegen die SpVgg Kaufbeuren. Anpfiff im Hindenburgpark ist nach Angaben von Abteilungsleiter Henning Tatje höchstwahrscheinlich am Sonntag, 14. Juli, um 17 Uhr.

Der vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) jetzt veröffentlichte Spielplan hält für die 18 Teams der Gruppe Südwest gleich zum Saisonbeginn eine englische Woche bereit. Am Mittwoch, 17. Juli, gastiert der SC Ichenhausen beim SV Egg/Günz. Drei Tage später und pünktlich zum Stadtfest folgt aus SCI-Perspektive der Kracher der Runde: Am 20. Juli trifft die Mannschaft von Trainer Oliver Unsöld vor heimischer Kulisse auf den FC Gundelfingen.

Die Herbstserie endet am 30. November mit dem fünften Spieltag der Rückrunde. Nach der Winterpause geht’s am 7. März weiter. Saisonende ist am 23. Mai. Zum Finale kommt der TuS Geretsried in den Hindenburgpark. (ica)

