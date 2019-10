Helmut Kircher wird 80: Solche Mitarbeiter bereichern unsere Zeitung

Helmut Kircher ist ein Beispiel dafür, wie freie Mitarbeiter unsere Zeitung bereichern. Mehr davon!

Eine Zeitung fällt nicht vom Himmel. In unserer Redaktion sitzen nicht 24 Stunden Heinzelmännchen. Und wir haben keine Wahrsagekugeln, in denen wir immer alles glasklar sehen oder vorausahnen. Aber wir bemühen uns, Ihnen Tag für Tag online und in der gedruckten Ausgabe Geschmack zu machen auf die Themen, die Sie bewegen. Das kann der Kinderbetreuungsplatz sein, auf den man seit Monaten wartet, es sind Probleme mit der medizinischen Versorgung auf dem Land oder es ist die Kandidatenkür für den heraufziehenden Kommunalwahlkampf. Es ist auch die Berichterstattung über einen erfolgreichen Sportverein, über soziales Engagement von Mitbürgern. Und es sind geschriebene Porträts von Menschen aus dem Landkreis Günzburg, die mit ihren Ideen, ihrer Tatkraft, ihrem Mut beeindrucken.

Das alles könnten wir als Redaktionsteam allein nicht stemmen. Deshalb bauen wir auf freie Mitarbeiter, die mit uns zuverlässig an unserem Produkt arbeiten. Helmut Kircher, der heute 80 Jahre alt wird, ist einer von ihnen. Ich empfehle Ihnen die Lektüre der lesenswerten Geschichte über unseren „Kulturtitanen“.

Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, Sie einzuladen, wenn Sie zu diesem Team gehören wollen. Sie sollten sich für Menschen interessieren, offen sein, sich auf Neues einzulassen. Wer dann noch gerne schreibt und fotografiert, ist bei unserer Zeitung an der richtigen Adresse. Melden Sie sich einfach!

