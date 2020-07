Heuer wird auf der Dilldapperbühne nicht mehr Theater gespielt

vor 9 Min.

Die Saison auf der Dilldapperbühne in Ichenhausen ist coronabedingt zu Ende.

Plus Die Corona-Krise hat die Neue Bühne Ichenhausen ausgebremst. Warum die Laienschauspieler ihr lange einstudiertes Stück nicht mehr zeigen und wie es weitergeht.

Von Heike Schreiber

Sie hatten monatelang für ihr neues Stück „Top Dogs“ geprobt. Dass sie es top drauf hatten, konnten die Laienschauspieler der Neuen Bühne Ichenhausen bei nur drei Aufführungen im Dilldappersaal beweisen, dann wurden sie jäh ausgebremst. Wegen der Corona-Pandemie mussten alle weiteren geplanten Termine gestrichen werden. Das Stück heuer vielleicht im Herbst noch einmal mit Abstandsregeln und Hygienevorschriften zu spielen, kommt für Vereinsvorsitzenden Peter Berger nicht infrage. Er und die restlichen Vorstandsmitglieder haben beschlossen: „Die Saison ist beendet.“ Für das kommende Jahr hat Berger zwar Ideen, „aber das sind alles ungelegte Eier“.

Neun Mal bis insgesamt Ostern sollte „Top Dogs“ des Schweizer Dramatiker Urs Widmer auf dem Programm der Neuen Bühne Ichenhausen stehen. Acht Laiendarsteller schlüpften dazu in die Rolle von Managern, die um ihres eigenen Vorteils willen notfalls über Leichen gehen. Aber auch die „harten Hunde“ kann es irgendwann erwischen. Plötzlich stehen sie auf der Straße, und was dann? Die Premiere des sozial- und wirtschaftskritischen Stücks ging Ende Februar im vollen Dilldappersaal über die Bühne, das Publikum sei begeistert gewesen, erinnert sich Berger nur zu gern zurück. Auch an den nächsten zwei Terminen gab es viel Applaus – dann war Schluss.

Die Darsteller der Neuen Bühne Ichenhausen hat es eiskalt erwischt

Die Darsteller, die gerade noch auf der Bühne in einer Therapiegruppe für Menschen saßen, die ihren Job verloren haben, hatte es eiskalt in Realität erwischt. Theoretisch hätte das Ensemble kurz vor dem coronabedingten Lockdown Mitte März noch schnell eine letzte Aufführung geben können. Unter gewissen Auflagen wäre es noch erlaubt gewesen, einige Mitglieder wollten auch noch spielen, erzählt Berger. Den Ausschlag, nicht aufzutreten, habe ein Kollege gegeben, der unter die Risiko-Gruppe fiel. „Damals haben wir tatsächlich noch geglaubt, dass wir bald wieder spielen können“, sagt der 62-Jährige.

Peter Berger aus Burgau leitet die Neue Bühne Ichenhausen im Hotel Zum Weißen Ross. Bild: Bernhard Weizenegger

Dass der Dilldappersaal bis heute zugesperrt blieb, ist für den gebürtigen Burgauer und seine Kollegen zwar schmerzhaft, hat sie jedoch längst nicht so hart getroffen wie hauptberufliche Darsteller.

Da alle Mitglieder ehrenamtlich tätig sind und lediglich Fahrtkosten bezahlt bekommen und es Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen von der Stadt gibt, „geht es uns vergleichsweise gut“, sagt Berger. Man stehe unter keinem finanziellen Druck – abgesehen von der Regisseurin, die von solchen Engagements lebe und nun schauen müsse, wie sie sich über Wasser halte.

Vorsitzender Peter Berger: Das Stück "Top Dogs" müsste umgeschrieben werden

Vom Gedanken, das Stück vielleicht im Herbst aufzuführen, hat sich Berger verabschiedet. „Top Dogs“ müsste komplett umgeschrieben werden, da sich in Corona-Zeiten nicht wie im Skript vorgesehen acht Schauspieler gleichzeitig auf der engen Bühne aufhalten dürfen.

Und selbst wenn das funktionieren würde, stünden nicht alle Schauspieler zur Verfügung, da ein Teil von ihnen beruflich eingespannt ist. Schnell ein neues Stück aus dem Ärmel zu schütteln, sei erst recht nicht umsetzbar. Immerhin war die Saison für die Neue Bühne Ichenhausen, deren Vorsitzender Peter Berger seit 2007 ist, nicht komplett verloren.

Auf der Dilldapper Bühne im Hotel Zum Weißen Ross wird heuer kein Theaterstück mehr gespielt. Bild: Bernhard Weizenegger

Drei von neun Aufführungen konnten stattfinden, „es war zwar unvollständig, aber besser als nichts“. Eine ganze Saison gar nicht spielen konnte der Verein bisher nur einmal, zwischen 2015 und 2016. Damals hatte der Eigentümer des Dilldappersaals mit einem Bauantrag für den Einbau von drei Ferienwohnungen alle gehörig geschockt. Erst als die Stadt Ichenhausen ankündigte, für den Erhalt des Kleinods einen Zuschuss an den Eigentümer zu bezahlen, konnten die Laiendarsteller wieder loslegen.

Schultheater am St. Thomas-Gymnasium fiel komplett aus

Dafür machte die Corona-Pandemie heuer Bergers zweites Theaterengagement komplett zunichte. Seit 20 Jahren wirkt der Deutsch- und Lateinlehrer auch am Schultheater des St. Thomas-Gymnasiums Wettenhausen mit, das nur alle zwei Jahre ein Stück aufführt. Dass es heuer zu einem Totalausfall kam, war für Berger eine ganz neue und „sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung“.

Diesmal hatten die Schüler Shakespeares „Viel Lärm um nichts“ einstudiert, eine aufwendige Inszenierung mit selbst gebauter Bühnenkonstruktion, Schauspiel-, Tanz- und Orchestergruppe. Viel Zeit und Herzblut hätten alle dafür geopfert, doch zwei Wochen vor der Premiere platzte alles. Und das Stück kann auch nächstes Jahr nicht neu aufgerollt werden, denn die Hälfte der 19 Darsteller bricht nach bestandenem Abitur weg.

Neue Bühne Ichenhausen plant kein großes Stück mehr

Weil er eine solche Erfahrung kein zweites Mal machen möchte, hat sich Berger inzwischen von seinem Traum verabschiedet, für die kommende Saison ein großes und anspruchsvolles Stück mit der Neuen Bühne Ichenhausen anzugehen. Einen Titel nennt er lieber nicht, aber es könnte nur mit großem Ensemble und Bühnenbild gespielt werden, die Bühne müsste mehrfach umgebaut werden. Das Risiko, das Stück dann am Ende nicht zeigen zu können, möchte er nicht eingehen.

Peter Berger aus Burgau, Vorsitzender der Neuen Bühne Ichenhausen, zeigt das Plakat des Stücks „Top Dogs“, das die Laiendarsteller heuer nur dreimal aufführen konnten. Bild: Bernhard Weizenegger

„Wenn wir jetzt etwas Großes anfangen und dann wieder vor dem Nichts stehen, wäre es eine Riesenkatastrophe.“ Er denkt stattdessen über ein kleines, kompaktes Stück nach, eines, das drinnen und draußen spielbar ist, mit kleiner Besetzung und einem minimalistischen Bühnenbild. Möglich sei ein Einakter – ein solcher sei im vergangenen Jahr „überraschend gut gelaufen“ – oder ein Kinderstück. Berger schweben mehrere Titel vor, will sie aber nicht verraten.

Wenn es gut laufe, seien auch zwei kleinere Produktionen pro Saison denkbar. „Vom Personal her ginge es, wir haben 15 bis 20 Leute, die potenziell mitmachen könnten“, zählt der Vorsitzende auf. Er selbst könnte ebenfalls als Schauspieler einspringen, dreimal hat er auch schon selbst Regie geführt.

