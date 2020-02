11.02.2020

Heute Abend im Liveticker: Landrats-Kandidaten diskutieren im Forum

Im Forum in Günzburg findet die Podiumsdiskussion statt. So sah es im September 2017 bei unserer Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl aus.

Fünf Kandidaten wollen Landrat im Kreis Günzburg werden. Wir bringen sie am Donnerstag bei einer Podiumsdiskussion zusammen. Verfolgen Sie alles im Liveticker.

Von Alexander Sing

Am Donnerstag ist es so weit – nein, dann ist noch nicht Landratswahl. Aber gut einen Monat vor den Kommunalwahlen haben die Bürgerinnen und Bürger im Forum am Hofgarten Gelegenheit, alle fünf Landratskandidaten, die das politische Erbe Hubert Hafners (CSU) antreten wollen, live zu erleben. Der Countdown läuft für das Podium, das Günzburger Zeitung, Mittelschwäbische Nachrichten und die Volkshochschule Günzburg gemeinsam veranstalten.

Die Bewerber sind gefordert, da sie zu verschiedenen Themenfeldern befragt werden und deutlich machen sollen, warum gerade sie die richtige Wahl sind. Dabei liegt in der Kürze die Würze. Damit jeder ausreichend zu Wort kommt, sollen zwei Minuten Antwortzeit auf eine Frage des Moderatoren-Duos Michael Lindner und Till Hofmann (beide Günzburger Zeitung) nicht überschritten werden. In einem Quiz vor der Pause können die Kandidaten mit Wissen über den Landkreis brillieren. Die Fragen werden dem Vernehmen nach nicht allzu schwierig ausfallen.

Podium zur Landratswahl: Wir bieten einen Liveticker

Aber auch das Saalpublikum hat zu tun. Zweimal – so ist es geplant – haben die Besucher des Forums die Möglichkeit, mit ihrem Handy für die Kandidatin oder den Kandidaten der Wahl zu voten. Wie es genau funktioniert, wird vor Ort erklärt.

Wichtig ist: Smartphone mitnehmen, dafür Rucksäcke und Taschen zu Hause lassen. Sie dürfen nicht mit in den Saal genommen werden.

Wer nicht live in Günzburg dabei sein kann, verpasst aber nichts. Wir bieten einen Liveticker zur Podiumsdiskussion, inklusive Fotos und Videos aus dem Saal.

Podiumsdiskussion im Forum Günzburg im Liveticker

