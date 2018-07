vor 36 Min.

Hier geht es fair zu

Was am 17. Juli alles geboten wird

Es geht nicht in erster Linie um den Verkauf, sondern um die Information über die Herstellung von Fairen Produkten und die Unterschiede zu herkömmlichen Verfahren: Am Dienstag, 17. Juli, ist in Günzburg wieder ein Fairer Markttag, den die Stadtverwaltung, die Lenkungsgruppe „Fairtrade“, Schulen sowie der Weltladen vorbereiten. An einem Marktstand auf der Höhe des Guntiabrunnens ist von 8 bis 12 Uhr einiges geboten: Die Montessori-Schule verkauft Honig von den Schulbienen und informiert über die Herstellung von Honig, die Maria-Theresia-Mittelschule verkauft Marmelade von Früchten aus dem Schulgarten und informiert zum Thema Papier- und Plastikverbrauch, der Weltladen bietet Reis, Couscous, Zucker, Orangensaft, verschiedene Teesorten, Günzburger Kaffee, Süßigkeiten und Gewürze an.

Das Dossenberger Gymnasium führt ein Theaterstück über Fairen Kakao auf und informiert über die Fairen Bälle in Günzburg. Schüler der Dominikus-Zimmermann-Realschule haben sich auch etwas Spezielles einfallen lassen: Sie ersetzen von 10 bis 22 Uhr das Servicepersonal der Eisdiele Numero Uno und verzichten auf eine Bezahlung. Dafür wird das faire Eis (Vanille, Schokolade, Banane und Mango) an diesem Tag günstiger verkauft. (zg)

