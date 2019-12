vor 4 Min.

Hier kommt besondere Freude auf

Wer hat die Sonderpreise zum Jubiläum gewonnen? Wir haben die Gewinnnummern

Schon beinahe Tradition ist es, dass rechtzeitig vor der Adventszeit der Lions Adventskalender erscheint, in diesem Jahr zum zehnten Mal. Außerdem geht der Lions Club Günzburg-Schwaben in sein 50. Jahr (wir berichteten). In diesem Jubiläumsjahr nimmt jeder Kalender mit seiner jeweiligen Nummer neben den bereits üppig ausgestatteten Gewinnen in den Türchen am 24. Dezember zusätzlich noch an einer Sonderziehung teil, die dank großzügiger Sponsoren wirklich spektakuläre Gewinne enthält.

Über einen Traumurlaub auf den Malediven im Wert von 2000 Euro darf sich der Hauptgewinner freuen: Ein Speedboat bringt ihn und seine Begleitung vom Flughafen auf das North Male Atoll. Dort verbringen sie sieben traumhafte Nächte in einer Double Water Villa des „Paradise Island Resort“ inklusive Halbpension. Zur Verfügung gestellt wurde dieser Gewinn von Villa Holidays Touristik GmbH. Damit die Gewinner auch auf die Malediven kommen, übernimmt die VR-Bank Donau-Mindel außerdem Flugkosten bis zu 1500 Euro.

Für mehr Sicherheit vor möglichen Einbrüchen soll ein Funk-Alarmanlagen-Kit im Wert von 1000 Euro von Kalka Dienstleistungs GmbH sorgen. Auch ein Macbook Air 1,8 GHz 128 GB im Wert von 1099 Euro, gesponsort von Cancom ICT Service GmbH, wird sicherlich einen glücklichen Gewinner finden.

La Mer Cosmetics AG und die Obere Apotheke Günzburg haben gemeinsam ein zweitägiges Wellness-Wochenende für zwei Personen im 5-Sterne-Hotel „Strandperle“ Cuxhaven, inklusive Bahnanreise im Wert von 980 Euro zur Verfügung gestellt. Eine weitere attraktive Reise wartet auf einen glücklichen Gewinner: Drei Tage dürfen es sich zwei Personen im Vier-Sterne Wellness-Hotel „Resort Mark Brandenburg“ in Neu-Ruppin inkl. Frühstück im Wert von 720 Euro gut gehen lassen, ein Geschenk der Familie Wanzl. Und noch einmal geht es für zwei Personen in einen erholsamen Zwei-Tages-Wellnessurlaub im „Löwen Hotel Montafon“ in Schruns/Vorarlberg im Wert von etwa 400 Euro. Fit bleiben können die Gewinner je eines Fahrrads im Wert von 500 Euro von AFS Fahrradland und Der Fahrradladen.

Einen unvergesslichen Genuss verspricht der Besuch der Bayerischen Staatsoper München, zu dem die Günzburger Sopranistin Diana Damrau einlädt. Der Gewinner darf eine weitere Person mitnehmen und wird die Künstlerin persönlich hinter der Bühne treffen.

Jeweils drei Gewinner können mit einem Mercedes-Cabrio einen dreitägigen Aufenthalt für zwei Personen inklusive Frühstück in ausgesuchten 4-5-Sterne Hotels im Wert von 399 Euro verbringen. Dies ermöglicht das Günzburger Autohaus Zanker.

Die zugehörigen Gewinnnummern finden Sie in der beigefügten Liste, ebenso die Abholorte. Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch! (zg)

Themen folgen