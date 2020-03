vor 53 Min.

Hier wird ausgebildet

IHK verteilt Signet

Daumen hoch für eine gute Berufsausbildung: Fast 5000 Unternehmen in Schwaben aus den Bereichen Handel, Produktion und Dienstleistung bilden derzeit junge Menschen aus. Allein im Landkreis Günzburg sind es 327. Jedes dieser Unternehmen erhält als sichtbares Zeichen für dieses Engagement ein IHK-Signet mit dem hochgestreckten Daumen. So wie die Firma BBS Brandner Bus Schwaben Verkehrs GmbH aus Krumbach. Der neue Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben, Marc Lucassen, brachte bei einem Firmenbesuch den passenden Aufkleber mit. „Als Ausbildungsbetrieb sichert die Firma BBS Brandner Bus nicht nur den Fachkräftebedarf im eigenen Haus. Das Unternehmen trägt Verantwortung für den beruflichen Nachwuchs in unserer gesamten Region und damit für die Zukunftsfähigkeit unseres Standortes. Dieses Engagement wollen wir würdigen“, so Lucassen. Mit dem Signet kann jeder anerkannte IHK-Ausbildungsbetrieb junge Talente auf sich aufmerksam machen. (zg)

Themen folgen