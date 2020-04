vor 37 Min.

Highspeed-Internet

Vodafone verbessert die Infrastruktur in Günzburg

Erstmals bietet nun Vodafone Deutschland in Günzburg in seinem gesamten Kabel-Glasfasernetz für mehr als 22000 Haushalte Festnetz-Anschlüsse mit bis zu 1000 Megabit im Download an. Diese Verbesserung der Infrastruktur erreicht Vodafone mit einer neuen Technologie, die das Unternehmen nach Analogabschaltung und Volldigitalisierung in seinem Kabel-Glasfasernetz in Günzburg eingebaut hat.

„Wir bauen Deutschlands digitale Zukunft. Gigabit-Netze bringen mehr Lebensqualität und sind der entscheidende Rohstoff für Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand. Vodafone ist einer der Haupttreiber für den Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen in Deutschland“, sagt Vodafone CEO Hannes Ametsreiter in einer Pressemitteilung. Von diesem Ausbau profitieren jetzt mehr als 22000 Haushalte in Günzburg.

Hier überträgt das neue Hochleistungsnetz von Vodafone HD-Fernsehen, bietet den Verbrauchern Highspeed-Internet und Telefonie in verbesserter Qualität. Mit dieser Infrastruktur-Maßnahme trägt Vodafone dem Datenhunger unserer Gesellschaft Rechnung: Täglich werden neue digitale Technologien entwickelt. Maschinen kommunizieren in Echtzeit miteinander. Allein in den vergangenen 15 Jahren hat sich das Datenaufkommen verhundertfacht.

Die Nachfrage nach Highspeed-Internet ist überall groß – doch viele Haushalte in Günzburg wissen gar nicht, welche Breitband-Goldadern sie bereits in ihren Wohnungen verlegt haben, teilt das Unternehmen mit. Denn perspektivisch sind im Kabel-Glasfasernetz Geschwindigkeiten von zehn Gigabit pro Sekunde möglich. (zg)