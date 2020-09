00:33 Uhr

Hightech statt Ochsenkarren

Wie sich die Landwirtschaft im Kreis Günzburg seit der Nachkriegszeit verändert hat

Von Gertrud Adlassnig

Wohl kaum ein Berufszweig hat sich seit dem Krieg so verändert wie die Landwirtschaft. Noch bis in die 1950er-Jahre war Landwirtschaft in unserer Region schwere körperliche Arbeit mit geringem Maschineneinsatz. Obwohl die Höfe nur über wenig Fläche verfügten, konnte die Arbeit kaum ohne Hilfe von Kindern, ledigen Geschwistern oder Gesinde geleistet werden. Wer um 1950 einen Hof mit 60 Tagewerk (20 Hektar) umtrieb, gehörte zu den größeren Bauern. Das alte Maß gibt an, welche Fläche an einem Arbeitstag von einem Landwirt bestellt werden kann.

Noch in der Nachkriegszeit musste die ganze Großfamilie auf das Feld, erzählt Xaver Neuburger, Vorsitzender der Oldtimerfreunde Kemnat, aus eigener Erfahrung. Viehfutter aus dem Silo gab es damals noch nicht. Der dafür genutzte Kleehafer gehörte zu den aufwendigen Feldfrüchten. Gemäht wurde mit der Hand, dann musste das Mähgut immer wieder gewendet werden, damit der Klee trocknete.

1955 unterzeichnete der damalige Landwirtschaftsminister Heinrich Lübke unter der Regierung Adenauer ein Förderprogramm mit dem Namen „Grüner Plan“. Auslöser war die schlechte Versorgungslage der Bevölkerung. Einerseits waren zwei Millionen Vertriebene und Flüchtlinge gekommen, andererseits waren unzählige Bauern gefallen, invalide oder noch in Kriegsgefangenschaft. Wichtige Fachleute fehlten auf den Höfen. Es sollte ein Technisierungsschub in der Landwirtschaft mühsame Handarbeit durch Maschinen ersetzen. Doch bis der Wandel im kleinstrukturierten Schwaben ankam, dauerte es Jahre. In den Dörfern herrschten noch immer Kuhgespanne vor. Wer einen kräftigen Ochsen hatte, durfte stolz sein und Pferde leisteten sich meist nur Betriebe, die neben der Landwirtschaft weitere Gewerke hatten, Waldbauern etwa oder Müller.

Erst gegen Ende der 50er leisteten sich die Bauern flächendeckend Traktoren. Die ersten zuckelten mit 15 PS über die Felder. Auf dem Bulldog saßen nicht selten halbwüchsige Kinder. Mit Mähbalken am Traktor, die es schon bald für Gras und Getreideschnitt gab, wurde ein zeitraubender Arbeitsschritt revolutioniert. Heuwender und Schwadenrechen gab es für Pferdegespanne, doch das Garbenbinden beim Getreide blieb eine typische Frauenarbeit, bis die ersten Mähdrescher kamen. „In meiner Kindheit haben sich noch die benachbarten Bauern zusammengetan und den Roggen in einem Stadel mit Lehmboden mit Dreschflegel vorbereitet, damit man ihn in der Dreschmaschine ausdreschen konnte. Beim Weizen war das nicht nötig, der ließ sich einfacher bearbeiten“, berichtet Neuburger. Für viele Bauern war bis in die 60er das „Schlauen rechen“, „Birlinge aufhäufen“ oder „Heuzen bestücken“ weiter Handarbeit, bei der Frauen und Kinder mitarbeiten mussten. Das Heu wurde mit Gabeln auf den Wagen gewuchtet, auf dem Hof meist ohne Aufzug in den Heustock geschichtet – bis in den 60ern der „Mengele Ladewagen“ die Arbeit revolutionierte. „Einige nutzen ihn heute noch“, weiß Lorenz Uhl, der neben seinem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb als Lohnunternehmer landwirtschaftliche Flächen mit spezialisierten Maschinen bearbeitet.

Er sieht den großen Umschwung in der Landwirtschaft vor allem ab Ende der 70er. Die Flurbereinigung hatte die Grundstücke maschinengerecht vergrößert. Zudem schritt der Strukturwandel fort. „Die Wirtschaftslage schuf neue industrielle Arbeitsplätze. Viele Kleinbauern gaben ihre Höfe auf. Die verbleibenden Bauern konnten sich vergrößern, sie pachteten Flächen zu und erreichten Hofgrößen, mit denen sie wirtschaftlich arbeiten konnten.“ Die neuen großen Flächen erforderten neue funktionale Maschinen. Im Getreideanbau revolutionierte der Maisanbau ab den 70er Jahren die bäuerlichen Arbeiten.

Die notwendigen Investitionen erreichten schon bald Dimensionen, die sich ein einzelner Landwirt kaum oder gar nicht leisten konnte. Serviceunternehmen wie das von Lorenz Uhl arbeiten mit hoch spezialisierten Maschinen. Eine Hochdruckballenpresse schafft etwa einen Hektar in der Stunde, die Großballenmaschine je nach geschnittener Menge sechs bis zehn Hektar in der Stunde. Die Landwirtschaft als Betrieb der Großfamilie ist längst passé. „Ein mittlerer Bauernhof in der Nachkriegszeit, der mit 13 Hektar Betriebsfläche fünf bis sechs Personen beschäftigt hat, entspricht einem heutigen von 80 bis 100 Hektar, die von zwei bis drei Personen bewirtschaftet werden“, erklärt Lorenz Uhl. Auch der Ertrag ist gewachsen: Ein Bauer hat 1960 mit seiner Arbeit 17 Personen ernähren können, 1990 waren es 69 und 2017 konnte ein Landwirt Lebensmittel für 140 Menschen produzieren.

