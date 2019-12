27.12.2019

Hilfe für Geburtshilfe

Freistaat gibt über eine halbe Million Euro für Einrichtung

Im Rahmen des „Zukunftsprogramm Geburtshilfe“ soll laut der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml ( CSU) der Bestand der Geburtshilfeabteilungen speziell im ländlichen Raum gesichert werden. Vor Kurzem hat die Ministerin in Nürnberg den Förderbescheid, unter anderem auch an den Landkreis Günzburg, übergeben.

Landrat Hubert Hafner und der Klinikvorstand der Kreiskliniken Günzburg– Krumbach, Dr. Volker Rehbein, nahmen den Förderbescheid in Höhe von 540000 Euro erfreut entgegen.

Voraussetzung für den Erhalt der Förderung ist, dass das jeweilige Krankenhaus in einem der Jahre 2016 bis 2018 zwischen 300 und 800 Geburten pro Jahr betreut und dabei mindestens die Hälfte der Geburten in der Kommune abgedeckt hat (50-Prozent-Kriterium). Rehbein: „Für unsere Geburtshilfliche Abteilung in Günzburg ist diese Finanzspritze wichtig. Wir stehen gemeinsam in der Verantwortung, die bestmögliche Versorgung von Mutter und Kind vor, während und nach der Geburt wohnortnah sicherzustellen. Die Fördermittel kommen an der richtigen Stelle an.“

Nach den Angaben von Rehbein und Hafner sollen die Eltern in und um Günzburg jederzeit das Gefühl haben, sicher und gut betreut zu werden. Der Günzburger Landrat betonte, bei der Entscheidung sich in der Kinder- und Familienregion niederzulassen, sei für werdende Mütter die Sicherheit, dass es eine ausreichende wohnortnahe und hochwertige Versorgung gibt, von großer Bedeutung.

Das Geburtshilfe-Förderprogramm der Bayerischen Staatsregierung soll vor allem beim Defizitausgleich kleinerer Geburtsstationen im ländlichen Raum unterstützen. Insgesamt wurden in Nürnberg Förderbescheide im Gesamtvolumen von rund 16 Millionen Euro an Vertreter von 26 geförderten Landkreisen aus allen Regierungsbezirken Bayerns übergeben. (zg)

