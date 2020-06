vor 31 Min.

Hilfe für Menschen auf Wohnungssuche

Mietcafé öffnet wieder

Die Koordinatoren des Mietcafés Günzburg freuen sich auf die Wiedereröffnung des Mietcafés am Donnerstag, 2. Juli, in der Cafeteria des Landratsamtes. Es findet derzeit jedoch nicht frei, sondern in individuell festgelegten Zeitfenstern zwischen 17 bis 19 Uhr statt. „Das Thema Wohnraumsuche ist für viele Menschen während der Corona-Pandemie noch schwieriger geworden.

Durch die Kontaktbeschränkungen konnten keine örtlichen Besichtigungen stattfinden. Außerdem erschweren Faktoren wie Kurzarbeit vielen Menschen derzeit den Zugang zum Wohnungsmarkt“ erklärt Salma Muschtaki von der Auswege-Fachstelle für Vermeidung von Wohnungslosigkeit des Sozialdiensts Katholischer Männer (SKM) Günzburg.

Mit der Wiederaufnahme der Mietcafés wird ein leicht zugängliches Hilfsangebot für Menschen auf Wohnungssuche geschaffen. „Wir bieten allen Menschen im Mietcafé die Möglichkeit, ihre Chancen auf dem Mietmarkt zu verbessern. Die Teilnehmenden bekommen Informationen rund um verschiedene Aspekte aus dem Bereich Wohnen. Dies können zum Beispiel Tipps bei der Wohnungssuche, Inhalte von Mietverträgen oder Fragen zur Kommunikation mit dem Vermieter sein. Mit unserer Hilfe sollen sie sich nach einem Besuch im Mietcafé selbst helfen und ihr gewonnenes Wissen zielführend einsetzen können“ erklärt Integrationslotsin Antje Mühlenbein. (zg)

können sich bis 30. Juni bei Integrationslotsin Antje Mühlenbein unter der Nummer 08221/95-183 oder per E-Mail unter integration@landkreis-guenzburg.de anmelden. Dann erhalten Interessierte ein für sie bestimmtes Zeitfenster zur Beratung. Die Teilnehmer müssen sich an die vorgegebenen Hygieneregeln halten und einen Mund- und Nasenschutz tragen.

