vor 33 Min.

Hilferuf der Veranstaltungsbranche: Landkreis Günzburg leuchtet in Rot

Plus Mit der „Night of Light 2020“ macht die Veranstaltungsbranche auf ihre schwierige Lage wegen der Corona-Krise aufmerksam. Auch an einigen Orten im Kreis Günzburg.

Von Peter Wieser

In Krumbach sind bereits kurz vor 22 Uhr zwei Gebäude in ein rotes Licht getaucht worden: das Hürbener Wasserschloss und das Alte Rathaus. „Ein leuchtendes Mahnmal, ein flammender Appell und ein Hilferuf der Veranstaltungs-Wirtschaft an die Politik zur Rettung der Branche“, so hieß es auf der Internetseite der Veranstalter.

Sie haben in der Nacht von Montag auf Dienstag zur „Night of Light 2020“ aufgerufen. Aufgrund des Coronavirus gibt es schließlich seit März und bis mindestens Ende Oktober keine Großveranstaltungen und somit auch keine Einnahmen. Kleinere Events sind derzeit zwar wieder erlaubt, sie sind jedoch aufgrund notwendiger und strenger Hygienevorschriften wirtschaftlich gesehen kaum durchführbar.

Auflagen und Verbote werden als Berufsverbot gesehen

Bei der bundesweiten Aktion machten auch in der Region Veranstalter auf ihre Situation aufmerksam. Die aktuellen Auflagen und Verbote seien einem Berufsverbot gleichzustellen, erklärte Patrick Mielke, Inhaber der Agentur MP Event Marketing und unterwegs als „DJ Sunshine“, der die beiden Gebäude in Krumbach beleuchtet hat. „Alles wurde storniert oder verschoben“, erzählte Mielke.

Damit gebe es keine Einnahmen, teilweise seien Rückzahlungen an die Kunden fällig geworden.

Vieles werde als selbstverständlich angesehen

Joe Jaitner (Jaitner Licht- und Tontechnik) – er hatte einen Teil der Prälatur des Klosters Wettenhausen und das Neue Theater in Burgau beleuchtet – geht es ähnlich. „Die Veranstaltungsbranche ist eine der stärksten Umsatzbranchen“, erläuterte Jaitner. Viele sähen das, was an ihr hänge und was im Hintergrund geschehe, als selbstverständlich an. Die Aktion sei wichtig, um auf die Situation der Betroffenen aufmerksam zu machen.

Rot leuchtete es bei der „Night of Light 2020“ auch beim Forum am Hofgarten in Günzburg, sowie um die Schlösser Leipheim und Burgau.

Lesen Sie auch:

Themen folgen