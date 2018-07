09:00 Uhr

Hip Hop-Tänzer auf dem Treppchen

So sehen Sieger aus: Die Formation Wolfpack der Günzburger Tanzschule Corazón landete bei den Süddeutschen Meisterschaften in Bad Urach auf dem ersten Platz.

Die Formationen, Duos und Solisten der Tanzschule Corazón feiern Erfolge bei den Süddeutschen Meisterschaften in Bad Urach.

Als ob die Fußball-WM nicht schon aufregend genug gewesen wäre: Für 50 Tänzerinnen und Tänzer der Günzburger Tanzschule Corazón kam auch noch der Wettkampfstress dazu. Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen reisten zu den Süddeutschen Meisterschaften, einem von vier Regionalwettbewerben des Deutschen Tanzlehrer- und Hiphop-Lehrerverbandes (DTHO), um sich mit 1800 Konkurrenten aus Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zu messen. Und das taten die Günzburger, angeführt und angefeuert von Studiochef Thomas Baur und seiner Frau Simone sowie Trainerin Carmen Deppé, mit großer Begeisterung – und einigen beachtlichen Erfolgen.

Das Duo Laura Richter und Nora Lüneburg kam in der A-Reihe der Junioren 1 auf den 2. Platz. Sarei Sengotta tanzte als Solistin in der D-Reihe Junioren 2 auf den dritten Platz. Bei den Formationen gewann die Gruppe Wolfpack souverän in der B-Reihe der Junioren. Ebenfalls einen Podestplatz gab es für Next Step, die Junioren-Formation, in der B-Reihe: Sie tanzten auf Platz 2. Die Rookies kamen in der A-Reihe Kids auf den fünften Platz.

Einen Überraschungserfolg landete No End, die Ü30-Gruppe des Günzburger Studios. Die Formation der Erwachsenen, verstärkt durch Trainerin Carmen Deppé, setzte sich bei ihrem ersten Wettkampf gegen die Konkurrenz durch und wurde in der Masterclass-Reihe Süddeutscher Meister.

Damit haben sich die Tänzerinnen mit ihrer Kür zu Old-School-Titeln wie „U can’t touch this“ wie die anderen Gruppen des Günzburger Studios außerdem für die Deutschen Meisterschaften des Verbandes DTHO qualifiziert, die am 10. und 11. November in der Innogy Sporthalle Mühlheim an der Ruhr stattfinden.

Weitere Ergebnisse Solos Junioren B-Reihe 7. Laura Richter, Mini-Kinds M-Reihe 5. Eva Basner Kids E-Reihe 9. Niko Ebersbach Junioren 2 B-Reihe 7. David Förster. (zg)

