vor 9 Min.

Historisches Günzburg

Postkarten vereinen alt und neu

Grüße aus Günzburg – das geht jetzt auch mit der limitierten Postkartenedition, die neun verschiedene Motive zeigt. Entstanden sind die Ansichtskarten im Rahmen des Projekts „Bürger forschen“ des Kulturamts in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Philipp Röger. „Der Ausgangspunkt waren für mich historische Postkarten. Ich habe den genauen Platz gesucht, von dem aus das alte Motiv aufgenommen oder gezeichnet wurde“, sagt der Günzburger. Aus der gleichen Perspektive hat er dann ein Foto gemacht und am Computer mit der historischen Postkarte zusammengeführt. „So lassen sich in den Ansichtskarten direkt die Entwicklungen und Veränderungen des jeweiligen Ortes ablesen“, so der Fotograf in der Mitteilung der Stadt.

Eine touristische Postkartenedition sei nicht das Ziel gewesen, erläutert Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann. Daher seien neben den typischen Günzburg-Motiven wie dem Stadtturm auch Stadtansichten dabei, die zeigen, dass bestimmte Orte früher eine zentralere Bedeutung hatten als heute.

Die Postkarten sind ab dem 12. Oktober in der Tourist-Information, im Heimatmuseum und im Forum am Hofgarten erhältlich. Das Set mit allen neun Motiven kostet acht Euro, eine Einzelpostkarte einen Euro. (zg)

Das gesamte Programm des Projekts „Bürger forschen“ ist auf der Internetseite der Stadt Günzburg unter www.guenzburg.de einzusehen.

