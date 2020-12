vor 18 Min.

Hitze und Schädlinge setzen den Wäldern im Kreis Günzburg zu

Warum Nadelbäume im Kreis Günzburg nicht mehr erwünscht sind und was sich stattdessen als Ersatz eignet.

Im Wohnzimmer sind Nadelbäume zur Weihnachtszeit gern gesehen, doch in den Wäldern im Landkreis Günzburg sollen sie langsam weichen. Denn Fichten, Kiefern und Co. sind anfällig für Schädlinge und leiden zusätzlich besonders stark unter den Auswirkungen des Klimawandels.

Für Waldbauern im Landkreis Günzburg gab es vom Freistaat on den vergangenen fünf Jahren 720.000 Euro, um die Wälder klimaresistenter zu machen. An die privaten Waldbauern floss dabei mit 435.327 Euro der Löwenanteil, wie Staatsministerin Michaela Kaniber auf Nachfrage des Landtagsabgeordneten Alfred Sauter mitteilt. Alleine im Jahr 2020 erhielten die privaten Waldbauern bisher 138.672 Euro.

Auswirkungen des Borkenkäfers vor allem in Nadelwäldern verheerend

Forstleute und Waldbauern müssten nicht nur die Ausbreitung des Borkenkäfers eindämmen, sondern auch eine neue Waldgeneration aufbauen, sagt Sauter. Fichten, Tannen, Lärchen und Kiefern bildeten fast Dreiviertel des hiesigen Baumbestandes. Zwar greifen Schädlinge wie der Borkenkäfer alle Baumarten an, doch in Nadelwäldern sind seine Auswirkungen besonders verheerend.

Setzte in den vergangenen Jahren vor allem der Buchdrucker-Borkenkäfer den fichtenreichen Wäldern zu, fühlt sich seit wenigen Jahren auch der „Kupferstecher“ in der Region wohl und trägt maßgeblich zum Absterben großer Nadelholzbestände bei. „Der Klimawandel verschärft die Not unsere Waldes noch“, sagt Sauter. Denn die wärmeren Sommer führen dazu, dass gleich mehrere Schädlingsgenerationen heranwachsen. Die zunehmende Trockenheit setzt den Bäumen zusätzlich zu und macht sie für einen Borkenkäfer-Angriff noch verwundbarer.

Immer weniger Nadelbäume im Landkreis Günzburg

Je nach Lage und Bodencharakteristik raten die Förster zur Anpflanzung von klimatoleranten heimischen Baumarten wie Buche, Eiche und Edelkastanie, aber auch zu Baumarten aus wärmeren Breitengraden wie der Roteiche und Douglasie. In den vergangenen Jahren konnte im Landkreis der Anteil der Nadelbäume von etwa Dreiviertel auf 67 Prozent des Gesamtbestandes gesenkt werden.

Gleichzeitig wuchs der Anteil des Waldes um sechs Hektar. Ein Drittel der Fläche des Landkreises Günzburg, rund 21000 Hektar, ist bewaldet. Mit etwa 7000 Hektar wird laut Alfred Sauter davon der größte Anteil von privaten Kleinbauern bewirtschaftet, weitere 2500 Hektar sind Großprivatwald. Nahezu 5000 Hektar Waldfläche ist im Landkreis Günzburg in Körperschaftshand und 6890 Hektar sind Staatsforsten. (zg)

