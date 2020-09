vor 44 Min.

Hitzige Diskussion im Rat über das künftige Gewerbegebiet

Am Ortseingang von Haldenwang sieht der Entwurf des Flächennutzungsplans ein Gewerbegebiet vor. Über den Bereich nordöstlich des Kreisverkehrs (links im Bild) wurde am Mittwoch im Gemeinderat heftig diskutiert.

Plus Haldenwangs zukünftige Gewerbeflächen lösen im Gemeinderat heftige Debatten aus. Auch zu möglichen Baugebieten sind die Meinungen unterschiedlich.

Von Peter Wieser

Im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung stand der Flächennutzungsplan. Der sorgte am Mittwoch für heftige Debatten. Dass es eine längere Sitzung werden sollte, war absehbar: Zweiter Bürgermeister Michael Straub hatte nach dem Vorschlag von Bürgermeisterin Doris Egger, drei der 23 Punkte im öffentlichen Teil von der Tagesordnung zu nehmen, den Antrag gestellt, die Sitzung nach dreieinhalb Stunden zu beenden. Dem wurde letztlich gefolgt.

Nachdem Daniela Saloustros vom Krumbacher Büro Kling Consult in ihrer Präsentation beim Thema Haldenwanger Gewerbegebiet angekommen war, gingen die Meinungen abrupt auseinander. Hinsichtlich der im Entwurf dargestellten gewerblichen Bauflächen westlich von Haldenwang sei nun ein Teil als sogenannte Gemeinbedarfsfläche für Sport und Spiel gekennzeichnet. Das dreieckförmige, etwa 1,3 Hektar große Areal befindet sich direkt nordöstlich des Kreisverkehrs. Aus immissionsfachlicher Sicht und mit der direkten Nachbarschaft zu den Wohnbauflächen sei dieses als gewerbliche Baufläche ungünstig, begründete Saloustros.

"Wir können da doch keinen Spielplatz machen"

Das entlockte einigen Gemeinderatsmitgliedern ein Raunen. „Wir können da doch keinen Spielplatz machen“, meldete sich Martin Erber zu Wort. Dieter Reitenauer wies auf vorangegangene Vorgespräche mit dem Landratsamt hin, dass dort ein sogenanntes reduzierendes Gewerbe mit Büros oder Ähnlichem problemlos möglich sei.

Zweiter Bürgermeister Michael Straub wollte wissen: „Wer hat entschieden, dass hier so eine „Spielfläche“ entsteht?“ In der Sitzung im April habe man etwas anderes besprochen. Bürgermeisterin Egger entgegnete: Die Überlegungen seien, an dem angrenzenden Naturschutzgebiet eine Grünfläche entstehen zu lassen. Man habe im Frühjahr genau an dieser Stelle für eine Blühwiese Gelder ausgegeben und Bäume gepflanzt. Warum solle man das jetzt wieder rückentwickeln?

Beifall von Bürgern

Markus Heinrich hielt diesen Teil für eine Grünfläche ebenfalls für sinnvoll. Die Anmerkung von Jürgen Söll (Bündnis 90/Die Grünen), man könne nicht rechts und links am Ortseingang ein Gewerbegebiet mit hohen Gebäuden entstehen lassen, erhielt von den etwa 20 anwesenden Bürgern Beifall. Andreas Schuster wiederum erinnerte an eine Versammlung in Konzenberg, bei der, wie er sagte, die Bürgermeisterin an dieser Stelle eine Gewerbefläche noch als sinnvoll gesehen habe.

Straub schloss sich an: Man rede hier von Haldenwanger Gewerbetreibenden – einem Autohaus, einem Landschaftsbaubetrieb und von einem Bürogebäude und nicht von irgendwelchen Produktionsstätten. Martin Erber fügte hinzu: Man müsse zwischen Gewerbegebiet und Gewerbegebiet unterscheiden. Es gebe auch ein solches, das leise sei.

Der Geschäftsstellenleiter der Verwaltungemeinschaft, Frank Rupprecht, merkte an, es gehe darum, jetzt zu entscheiden, ob die genannte Fläche als Grünland oder als mögliche Gewerbefläche dargestellt werde. Die spätere Entwicklung regle dann ein Bebauungsplan. Letztlich wurde mit sieben zu sechs Stimmen beschlossen, die gesamte Fläche im Flächennutzungsplan als Gewerbefläche darzustellen.

Innerorts fehlen Flächen, entgegnet ein Gemeinderat

Auch die Darstellung weiterer möglicher Wohnbauflächen sorgte für Diskussionen, Jürgen Söll hätte diese gerne reduziert und auf die Ortskerne konzentriert. Man habe innerorts doch gar keine Flächen, erwiderte Martin Erber. Der Flächennutzungsplan koste die Gemeinde grob 185000 Euro, man müsse diesen so gestalten, dass er auch für die Zukunft passe, so Dieter Reitenauer.

Ute Kanzler sah das genauso: Man brauche diese Option, für nachträgliche Änderungen wäre zusätzliches Geld erforderlich. Es sei nicht so, dass als Bauland dargestellte Flächen gleich Baugebiete seien und morgen 25 Häuser dort stünden.

Andreas Schuster wurde als Gemeinderat vereidigt.

Zu Beginn war Andreas Schuster als Nachfolger des verstorbenen Michael Holzinger im Haldenwanger Gemeinderat vereidigt worden. Anschließend wurde, wie bereits in Röfingen und in Landensberg geschehen, der Feststellungsbeschluss für den gemeinsamen Teilflächennutzungsplan zur Steuerung des Rohstoffabbaus gefasst.

Die am Mittwoch nicht abgehandelten weiteren Punkte, in denen es überwiegend um Bauangelegenheiten geht, stehen in der Sondersitzung am 23. September auf der Tagesordnung. Wie die für den 28. September vorgesehene Bürgerversammlung, in der über den Flächennutzungsplan informiert wird, wegen Corona abgehalten werden kann, wird geklärt.

Lesen Sie außerdem:

Bürgermeisterin von Haldenwang: „Trotz Corona guter Dinge“

Corona-Dämpfer für den Fasching im Landkreis Günzburg

Gemeinderat Haldenwang: Kindergarten, Brandschutz und Bebauungsplan

Themen folgen