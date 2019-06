05:00 Uhr

Hoch lebe die Freundschaft zwischen Ichenhausen und Changé

Es lebe die Freundschaft zwischen Ichenhausen und Changé! Darauf wurde am Samstag mehrfach angestoßen.

Ichenhausen feiert ausgiebig die 25-jährige Partnerschaft mit dem französischen Changé. Wie es die beiden Städte geschafft haben, die europäische Idee mit Leben zu füllen.

Von Sandra Kraus

Mit einem stilvollen Festabend feierte Ichenhausen das 25-jährige Partnerschaftsjubiläum mit der französischen Stadt Changé. Die ersten offiziellen Glückwünsche gab es von Stadtpfarrer Pater Jonas Schreyer im gemeinsamen und zum größten Teil zweisprachigen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Sogar das Tagesevangelium, in dem Jesus zu seinen Jüngern über enge Beziehungen und feste Freundschaften sprach, passte zu diesem grenzen-überschreitenden Jubiläum, ebenso die zum mitklatschen einladenden Lieder des Gospelchors Ichenhausen.

Mit zwei Omnibussen und einigen Privatautos waren knapp 100 Gäste aus Changé und der seit 2010 in die Partnerschaft mitaufgenommenen Stadt Saint Germain Le Fouilloux über das lange Christi Himmelfahrts-Wochenende nach Ichenhausen gekommen. „Bis auf die Busfahrer wohnen alle in Familien“, freute sich Bürgermeister und Partnerschaftsverein-Vorsitzender Robert Strobel. Auch Strobels haben Freunde in Changé und sind begeisterte Gastgeber.

Franzosen staunen über die vielen jungen Leute in Blaskapellen

Überzeugt von der Städtepartnerschaft ist Monika Oleschinsky-Stenger: „Ich habe schon viele Familien zu Gast gehabt. Es waren immer sehr gute Erfahrungen, man wusste sich auf Englisch immer viel zu erzählen. Man spricht über sich und die Familien, schaut Bilder auf dem Handy an. Man lernt sich gut kennen.“ Heuer war bei ihr Carolina Chasles zu Gast. „Ich bin zum ersten Mal in Ichenhausen. Die Leute hier sind alle sehr nett. Ich fühle mich herzlich willkommen.“ Gefragt nach dem Unterschied zwischen Changé und Ichenhausen antwortete sie: „Hier trinkt man Bier, bei uns Wein. Sogar beim Bayerischen Frühstück mit Weißwurst gibt es Bier!“ Erstaunt war Chasles über die vielen jungen Leute in den Blaskapellen. Tradition scheine für die Jungen wichtig zu sein.

Ein Festzug, den der Fanfarenzug der Feuerwehr anführte, geleitete die Gottesdienstbesucher zur Jahnhalle. Abendsonne, Sekt und Blasmusik im Freien leiteten über zum Festabend. Auf der Bühne lag das Goldene Buch der Stadt Ichenhausen, bereit diesen historischen Moment festzuhalten, auf den sich auch viele Redner vorbereitet hatten. „Freundschaft ist ein schönes Wort, aber auch ein großes. 25 Jahre sind eine wunderbare Zeit. Der Dank gebührt allen Familien, ihren Gästen und den vielen Helfern,“ sagte Komiteesprecher Hermann Ruf.

Für Bürgermeister Robert Strobel ist die Partnerschaft ein Beitrag zu Europa

Sein Pendant auf französischer Seite Thierry Fresnais freute sich über die lächelnden Gesichter, die hinter den 25 Jahren stehen: „Wieder sind neue Familien dabei, die Jahr für Jahr und Treffen für Treffen die Fäden der Freundschaft verweben.“ Für Bürgermeister Robert Strobel ist die Städtepartnerschaft ein Beitrag zu einem Europa der Bürger, des Austauschs und friedlichen Miteinanders. „Die Begegnungsfahrten jedes Jahr, die Sportlertreffen, der Jugendaustausch und die Schülertreffen sorgen für ein Wir-Gefühl“, sagte Strobel.

Auch Denis Mouchel, Bürgermeister von Changé bekannte sich als Europäer: „Unser Freundschafts-Abenteuer begann vor 20 Jahren. Und es glückte, trotz 1000 Kilometer Distanz und Sprachgrenze. Die europäische Idee lebt und muss fortschreiten.“ Für Marcel Blanchet, Bürgermeister von Saint Germain Le Fouilloux, sind die Besuche immer etwas ganz besonderes: „Man ist sofort so eng, als wäre man nie weg gewesen. Und die Schönheit Bayerns umrahmt die 25-jährige Freundschaft ohne Grenzen.“

Wie es dazu kam, schilderte Landrat Hans Hafner. „Ich war gerade Bürgermeister in Ichenhausen geworden, da standen ein deutscher Französisch-Lehrer und eine französische Deutsch-Lehrerin bei mir im Büro und schlugen mir die Städtepartnerschaft vor. Ich war perplex. Wo liegt überhaupt Changé?“ Ichenhausen habe doch schon die italienische Partnerstadt Valeggio. Eine Reise, ganz inkognito mit ein paar Stadträten, sollte Klarheit bringen.

Redner würdigen Bernard Pichot, den damaligen Bürgermeister von Changé

Doch der Schwiegervater eines Stadtrats habe dies beim Bezirk Schwaben verraten, sodass schon im Hotel ein Willkommensbrief gewartet habe. „Wir waren aufgeflogen“, so Hafner. Weitere Besuche folgten und am 13. Mai 1994 wurde die Partnerschaft unterschrieben.

Bernard Pichot, damals Bürgermeister von Changé verstarb vergangenes Jahr, viele Redner würdigten ihn. „Unsere Partnerschaft war ihm ein Herzensanliegen“, erinnerte Strobel.

Zum langen Festabend in einer stilvoll dekorierten Jahnhalle gehörten nach den Reden feines Essen und gute Tanzmusik, der Austausch der Gastgeschenke und die mit viel Liebe einstudierten Einlagen und Überraschungen. Und da hatten bei den Liedern die Ichenhauser und ihre Gäste ganz unbeabsichtigt die gleiche Idee, kann passieren bei guten Freunden.