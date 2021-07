Beim Schlittenfahren hat es zwischen den beiden gefunkt

Plus Josefa und Rudolf Thoma aus Hochwang sind seit mehr als 65 Jahren verheiratet. Er hatte unzählige Ehrenämter und erhielt dafür mehrere Auszeichnungen.

Es ist schon ein paar Wochen her, da haben Josefa, 83, und Rudolf Thoma, 86, eiserne Hochzeit gefeiert. Eine Feier gab es wegen Corona nicht, auch wenn sich das Ehepaar aus Hochwang eine solche gewünscht hätte. Dennoch waren die zahlreichen Glückwünsche nicht ausgeblieben. Die beiden lachen, als sie die Geschichte erzählen, wie sie sich kennengelernt haben.