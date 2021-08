Polizei sucht Zeugen eines versuchten Einbruchs in Hochwang

In Hochwang gab es in den vergangenen zwei Wochen einen versuchten Einbruch. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben könnten.

In dem Zeitraum der vergangenen zwei Wochen wurde in der Bechlerstraße in Hochwang versucht, in ein Wohnanwesen einzubrechen. Der oder die unbekannten Täter gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)