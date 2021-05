Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß bei Hochwang

Einsatz für die Rettungskräfte beim Ichenhauser Stadtteil Hochwang: Dort hat sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet.

Im Bereich Hochwang hat sich am Dienstagmorgen ein Frontalzusammenstoß ereignet. Das meldet die Polizei.

Zwei Fahrzeuge stießen am Zeiterweg an der Abzweigung zum Botenweg zusammen. Zwei Personen wurden verletzt, an den Autos entstand hoher Sachschaden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Hochwang sicherte die Unfallstelle und reinigte die Unfallstelle mit Ölbinder von ausgelaufenem Öl. (AZ)