Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Hochwang

Die Vorfahrt übersehen und schon kracht es. Bei einem Verkehrsunfall in Hochwang werden zwei Senioren verletzt.

Eine 25-jährige Frau ist Dienstagmorgen mit ihrem Auto unterwegs, als sie von der Deubacher Straße kommend in die Bundesstraße 16 einbiegen will. Dabei missachtet sie aber laut Polizei die Vorfahrt eines Fahrzeugs auf der B16 einer 73-Jährigen. Im Einmündungsbereich kommt es zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß. Die 73-Jährige und ihr 76-jähriger Mitfahrer werden leicht verletzt. Sie werden zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beim Unfall entsteht ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. (AZ)