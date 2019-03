26.03.2019

Hochwanger Feuerwehr gibt Kindern eine Chance

Kommandant German Beh berichtet von 13 Einsätzen. Auch der Landkreislauf ist eine Herausforderung

Auf ein arbeitsreiches Jahr mit 13 Einsätzen und 25 Übungen hat der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hochwang German Beh bei der Jahreshauptversammlung zurückgeblickt. Aus 27 Einsatzkräften besteht die Wehr derzeit. Im vergangenen Jahr waren sie unter anderem beim Zusammenstoß eines Traktors mit der Mittelschwabenbahn und bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 16 zwischen Hochwang und Kleinkötz im Einsatz.

Bei den Übungen ragen die Einheit am gasbefeuerten Brandschutzcontainer in Neu-Ulm und eine Gemeinschaftsübung mit der Feuerwehr Deubach mit dem Profil Wasserförderung über lange Schlauchstrecken heraus. Kommandant German Beh hat im abgelaufenen Jahr den Lehrgang Verbandführer an der staatlichen Feuerwehrschule Regensburg besucht.

Den Gruppenführerlehrgang an der Feuerwehrschule Geretsried belegte Stefan Kiehbacher. Julian Angermayer und Friedrich Lehmann wurden zu Atemschutzgeräteträgern ausgebildet. Die modulare Truppmann-Ausbildung in Ichenhausen absolvierten Derya Cocak, Stefan Bissinger und Fahrettin Tokel. Kommandant Florian Merkle übergab sein Zusatzamt als Jugendleiter an die künftigen Jugendwarte Friedrich Lehmann und Julian Angermayer. Friedrich Lehmann berichtete von der kleinen Jugendgruppe mit aktuell fünf Jugendlichen. Bürgermeister Robert Strobel erläuterte die Absicht der Stadt Ichenhausen, zur Verbesserung der Tagesalarmbereitschaft sogenannte Ausrückegemeinschaften zu bilden. In der Pilotphase soll das mit den Wehren aus Autenried, Rieden und Oxenbronn gemacht werden, im zweiten Schritt sollen die Feuerwehren aus Hochwang und Deubach folgen. Strobel ging auch auf die Einrichtung einer Kinderfeuerwehr bei der Feuerwehr Hochwang ein. Kinder ab dem vollendeten neunten Lebensjahr können jetzt bei der Hochwanger Wehr die Grundlagen des Brandschutzes spielerisch erlernen.

Die Mitgliederversammlung stand ganz im Zeichen von Ehrungen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Manfred Schaffer und Hermann Schuler geehrt, für 40 Jahre wurden Andreas Kasper, Roland Mayer, Günter Raab, Thomas Ritter und Thomas Schiller ausgezeichnet. Seit 60 Jahren gehören Anton Brendle, Karl Heinz Linder, Hans Spörer und Manfred Titze zur Hochwanger Feuerwehr.

Vereinsvorsitzender Rainer Tomasini informierte über bevorstehende Aktivitäten wie die Hüttenfahrt im Juni nach Gunzesried im Allgäu sowie das gemeinsame Weinfest mit dem Musikverein und dem Soldaten- und Kameradschaftsverein Hochwang. Beim Landkreislauf im Juli werden Wehr und Feuerwehrverein in hohem Maße gefordert sein, sagte Tomasini und bat die Vereinsmitglieder um Mithilfe bei diesem ehrgeizigen Projekt. Tomasini appellierte schon jetzt an die Anwohner der Laufstrecke, für eventuelle Einschränkungen durch Straßensperrungen und Parkverbote während der Veranstaltung Verständnis zu zeigen. (zg)

