Hochwasserschutz Burgau: 2022 soll es losgehen

Das nötige Geld für das Rückhaltebecken wird nach einer Intervention lokaler Politiker doch pünktlich fließen – unter einer Bedingung.

Der Zeitplan für die erste Phase des Hochwasserschutzprojekts Burgau soll nun doch eingehalten werden, in zwei Jahren sollen die Bagger rollen: Diese Nachricht haben am Dienstag der CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauter und sein Parteikollege, Ex-Minister sowie Landratskandidat Hans Reichhart, überbracht. Zuletzt war unklar gewesen, ob die Finanzierung so klappt wie vorgesehen. Doch nachdem sich beide Politiker dafür eingesetzt haben, kann es mit dem Vorhaben weitergehen.

Mit Schreiben vom 10. Februar hatte der Projektverantwortliche beim Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, Maximilian Hartmann, Burgaus Bürgermeister Konrad Barm ( Freie Wähler) geschrieben: Das Hochwasserrückhaltebecken Burgau werde nicht der höchsten Priorität zugeordnet, da noch keine vertraglichen Verpflichtungen eingegangen worden seien. Aber die Bedeutung des Schutzes der Stadt und der „bereits seit Planungsbeginn verstrichene Zeitraum“ sei der Behörde mehr als bewusst. Deshalb sei in Absprache mit der Regierung von Schwaben vereinbart worden, in Burgau mit den Arbeiten zu beginnen, wenn ein Großteil des Hochwasserschutzes für Thannhausen fertig ist – was wohl 2022 so sein werde. „Bis dahin werden alle nötigen Vorbereitungen, insbesondere die Ausführungsplanung, vorangetrieben.“

Eine Modellregion im Kampf gegen das Hochwasser

Für die nötigen Maßnahmen würden die vergleichsweise geringen nötigen Haushaltsmittel bereits ab diesem Jahr eingeplant – sofern der Doppelhaushalt 2021/22 wie geplant beschlossen wird. Zuvor hatte sich auch Barm beim Wasserwirtschaftsamt Donauwörth für den Fortgang des Projekts eingesetzt, nachdem Hartmann gegenüber unserer Zeitung gesagt hatte, dass die Bereitstellung der nötigen Finanzmittel noch nicht gesichert sei. Diese Aussage bezeichnete Sauter nun als „überraschende Bemerkung“.

Zunächst sollen die Gelder für die weitere Planung fließen; die für den konkreten Bau, wenn sie benötigt werden – also in zwei Jahren. Burtenbachs Bürgermeister Roland Kempfle ( CSU), Sprecher der Mindeltal-Anrainerkommunen, sprach von einer Modellregion, da die Gemeinden sich frühzeitig für den gemeinsamen Hochwasserschutz zusammengetan hätten. Alleine im Bereich Burgau wären von einer großen Überschwemmung nach Barms Worten 3800 Menschen und viele Firmen betroffen.

Am Anfang war es ein schwerer Kampf

Dass es von der Idee im Jahr 2003, den Schutz gemeinsam voranzutreiben, bis zur Umsetzung so lange dauert, hätte aber keiner der Beteiligten damals gedacht, meinte Haldenwangs Bürgermeister Georg Holzinger (CSU). Auch wenn es am Anfang ein schwerer Kampf gewesen sei, habe man eine Lösung gefunden, mit der alle leben können. Er sprach sich dafür aus, den Aushub für das Becken wegen der natürlichen Arsenbelastung nicht auf eine Deponie zu fahren, sondern etwa für den Damm zu nutzen. Derweil ist man in Burgau, so sagte Barm, den Zweiter Bürgermeister Martin Brenner (CSU) begleitete, dabei, nötige Grundstücke zu kaufen. Es sehe „so schlecht nicht aus“, rechtzeitig fertig zu werden.

Sauter lobte den nicht anwesenden Maximilian Hartmann, dass er „Zug reingebracht hat“. Vorher sei das Projekt nicht immer so gut gelaufen. Nach der Kostenberechnung von 2018 wird das Rückhaltebecken 21 Millionen Euro kosten, die weiteren Maßnahmen 40. Hier stammen die Zahlen noch aus dem Jahr 2016. Den Großteil zahlen der Freistaat und die Stadt Burgau. (cki)

