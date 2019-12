vor 22 Min.

Hochwasserschutz: Jetzt ist Kemnat an der Reihe

31 Bauwerke werden entstehen. Sogar ein Teil der Kleinen Mindel wurde verlegt.

Etwa 2,3 Millionen Euro werden die Hochwasserschutzmaßnahmen bei Kemnat kosten. Entlang der Kleinen Mindel werden auf einer Länge von insgesamt 850 Metern 31 unterschiedliche Bauwerke entstehen, teilt die Gemeinde Burtenbach mit.

Die sich direkt am Gewässer befindende Bebauung, aber auch einzelne Kraftwerke, erfordern den Bau zahlreicher Absperrbauwerke, Deiche oder Erhöhungen von Böschungen und Mauern. „Der Hochwasserschutz Kemnat ist essenziell für den Hochwasserschutz Thannhausen“, erklärte Maximilian Hartmann, Projektleiter beim Wasserwirtschaftsamt Donauwörth beim symbolischen Spatenstich. Mit den Maßnahmen in Thannhausen wird das Überschwemmungsgebiet im Mindeltal sozusagen nach Westen verlagert. Bei einem hundertjährigen Hochwasserereignis würde sich in diesem Bereich die Situation mit höheren Wasserspiegellagen darstellen. Um dies auszugleichen, erhält Kemnat einen entsprechenden Hochwasserschutz.

Das bedeutet zugleich: Thannhausen darf erst dann funktionsfähig werden, wenn Kemnat fertig ist. Je nach Witterung sollen die Maßnahmen in der zweiten Jahreshälfte 2020 abgeschlossen sein.

Kleine Mindel fließt nun ein Stück weiter östlich

Ende Oktober wurde nahe der GZ1 mit den Arbeiten begonnen. Dabei wurde ein komplettes Gewässer verlegt. Die Kleine Mindel, die zuvor direkt entlang der Bebauung verlief, fließt nun ein Stück weiter östlich. Dort, wo sich ihr ehemaliges Flussbett befand, wird ein Damm entstehen.

2014 war die Baugenehmigung erteilt worden. Man sei sehr froh, dass man nach fünf Jahren nun das Projekt umsetzen könne, um im Schadensfall bestmöglichst geschützt zu sein, betonte Burtenbachs Bürgermeister Roland Kempfle. Großer Dank gelte dabei den Grundstückseigentümern, die bereitwillig die dafür notwendigen Flächen zur Verfügung gestellt hätten. Etwa die Hälfte der Kosten muss die Gemeinde Burtenbach bezahlen, 50 Prozent trägt der Freistaat.

Im Mindeltal ist der Hochwasserschutz noch nicht abgeschlossen

Einen weiteren wichtigen Schritt nannte Bauminister Hans Reichart die Maßnahme bei Kemnat – nach außen hin eher unscheinbar, dennoch stecke extrem viel dahinter. Das Mindeltal sei das einzige Tal im Landkreis, in dem der Hochwasserschutz noch nicht abgeschlossen sei, fügte Landtagsabgeordneter Alfred Sauter hinzu. Dank der Verantwortlichen im Wasserwirtschaftsamt und ihres Einsatzes in den vergangenen Jahren, befinde man sich jetzt in einer Phase, in der man sämtliche Maßnahmen Stück für Stück im Hinblick auf die Sicherheit bei einem hundertjährigen Hochwasser abwickeln könne.

Dazu haben vor allem auch die Mindeltalgemeinden selbst beigetragen: Das Ziel eines gemeinsamen Hochwasserschutzes ist nach wie vor vorhanden, betont die Gemeinde Burtenbach. (zg)

