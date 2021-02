vor 1 Min.

Hoffnung auf den Butterbrezel-Jazz

Was mit Blick auf die Corona-Krise im Leipheimer Zehntstadel geplant wird

Ersatzlos ausgefallen wegen der Pandemie ist im Leipheimer Zehntstadel bisher nur das Irish Spring Festival 2020. Wer Karten dafür besitzt, kann sie immer noch zurückgeben – oder den Ticketpreis an die Irish-Spring-Crew spenden. Eine Mail an kultur@zehntstadel-leipheim.de mit Namen des Käufers und der Kartenanzahl genügt, dann wird das Geld an die Irish-Spring-Crew weitergeleitet.

Karten für verschobene Veranstaltungen behalten ihre Gültigkeit, auf Wunsch werden sie aber zurückgenommen. Wer Karten im Bürgerbüro der Stadt Leipheim gekauft hat, bekommt sein Geld zurück, wenn die Karten mit Bitte um Rückerstattung und Angabe der Bankverbindung an das Bürgerbüro geschickt werden.

Wer die Eintrittskarten bei Reservix online oder an einer der Reservix-Vorverkaufsstellen gekauft hat, kann eine Mail an kultur@zehntstadel-leipheim.de mit dem Namen der Veranstaltung und der Ticket- oder Vorgangsnummer schicken. Mitarbeiterinnen des Zehntstadels schalten dann die Rückerstattung bei Reservix frei.

Weil alle Kultureinrichtungen bis Sonntag, 7. März, geschlossen bleien müssen, ist der Ausweichtermin für den Kabarettabend mit Michael Altinger am Donnerstag, 4. März, hinfällig. Das Zehntstadel-Team sucht einen neuen Termin.

Und es gibt auch eine gute Nachricht: Die Künstlerische Leiterin des Zehntstadels, Sandra Parada, und ihr Team gehen fest davon aus, während der Sommermonate wieder den beliebten Butterbrezel-Jazz draußen im Schlosshof veranstalten zu können, und zwar wie immer am 1. Sonntag in den Monaten Juni, Juli, August und September. Außerdem planen sie wieder drei Open-Air-Konzerte in der Reihe „Feierabend im Schlosshof“: am Montag, 26., Dienstag, 27., und Mittwoch, 28. Juli. (zg)

