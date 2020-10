Holiday on Ice in Burgau

26.10.2020

Frostige Leere, wo sich sonst Schlittschuhläufer oder Eishockeyspieler tummeln: So präsentierte sich der Burgauer Eispalast am frühen Abend des 25. Oktober 2020.. Aufgrund der jüngsten Entwicklung der Corona-Inzidenz ist durchaus möglich, dass es für die kommenden Wochen dabei bleibt.

Plus Zwei Landesliga-Spiele hintereinander musste der ESV Burgau absagen. Der Termindruck ist gewaltig. Eisbären-Chef Werner Gebauer hat eine Idee, wie es weitergehen könnte.

Von Jan Kubica

Am Auftakt-Wochenende hat es funktioniert. Am zweiten Spieltag schon nicht mehr. Und angesichts steigender Corona-Inzidenz wäre es beinahe blauäugig, davon auszugehen, dass bis zum kommenden Wochenende alles viel, viel besser wird. Doch das wirft in der bayerischen Eishockey-Landesliga ein gewaltiges Terminproblem auf, wie das Beispiel ESV Burgau beweist. Zwei Spieler der Eisbären wurden corona-positiv getestet.

Innerhalb weniger Tage mussten die Eisbären zwei Liga-Spiele coronabedingt ausfallen lassen. Im unmittelbaren Vorfeld der für vergangenen Freitag, 23, Oktober, angesetzten Partie in Bad Aibling waren zunächst mehrere Spieler aus dem Kader der Eisbären als Corona-Verdachtsfälle deklariert worden. Allerdings war absehbar, dass nicht alle Testergebnisse bis zum Anpfiff vorliegen würden. Daraufhin sagte der Bayerische Eissport-Verband (BEV) die Begegnung vorsichtshalber ab. In der kurzen Zeit bis zu der für Sonntag geplanten Heimspiel-Premiere verschlimmerte sich die Lage aus Burgauer Sicht noch. Nun waren bereits zwei Eisbären infiziert. Folgerichtig fiel auch das Spiel gegen Bad Wörishofen aus.

Bis zu sechs Spielverlegungen drohen

Unbeantwortet blieb vorerst die Frage, ob die Eisbären in der Vor-Halloween-Woche trainieren dürfen oder ob sie im Extremfall gar in häusliche Quarantäne müssen. Vier Punktspiele bestreiten die Burgauer laut Spielplan in den kommenden zwei Wochen. Dazu kommen die beiden Partien, die bereits ausgefallen sind.

Dann platzt der Spielplan

Dabei lastet der Termindruck ohnehin schwer auf den Schultern der Eisbären. Immer davon ausgehend, dass niemand an Heiligabend oder an Silvester antreten möchte, bietet sich für die Partie in Bad Aibling exakt ein freier Termin im Rahmenspielplan an. Und das ist nur eine Partie. Was geschieht mit den anderen? Was, wenn weitere Spiele ausfallen? Wenn vier, sechs, acht oder alle zehn Teams in der Landesliga-Gruppe 2 eine oder mehrere Begegnungen nachtragen müssen? Die Antwort ist ebenso einfach wie unausweichlich: Dann platzt der Spielplan.

Seitens des Bayerischen Eissport-Verbands (BEV) gibt es dafür noch keinen Plan B. Dem Vernehmen nach wollen die Verantwortlichen noch ein paar Tage warten, ehe sie womöglich weitreichende Entscheidungen treffen.

Lösung wie im Handball möglich?

Der Vereinsvorsitzende des ESV Burgau, Werner Gebauer, hat unterdessen schon deutlich konkreter nachgedacht und einen Modus gefunden, der aus seiner Warte zielführend sein könnte und den er deshalb dem Eishockey-Obmann im BEV, Frank Butz, mitgeteilt hat. Grundlage des Gebauer-Plans ist die Lösung, die der Bayerische Handball-Verband bereits Mitte vergangener Woche für seine Mitglieder präsentiert hatte. Präzise schlägt der Burgauer Vereinschef vor, die kommenden zwei, drei Wochen zu pausieren, alle in dieser Zeit ausfallenden Spiele im Anschluss an den bis dato als Abschluss des ersten Saisonteils deklarierten 3. Januar 2021 nachzuholen und die eigentlich vorgesehene Auf- und Abstiegsrunde bleiben zu lassen. Damit verbindet Gebauer den Gedanken, den Auf- und Abstieg in dieser Saison einmalig auszusetzen. Darüber hinaus formuliert Gebauer den Wunsch, Kinder und Jugendliche in Bayern so lange spielen zu lassen, wie es zu verantworten ist.

So läuft die Saison in der Eishockey-Landesliga 1 / 7 Zurück Vorwärts Gruppen Gespielt wird die Landesliga-Runde nach den Bestimmungen des Bayerischen Eissport-Verbands (BEV) in zwei Gruppen mit jeweils zehn Mannschaften. Im Unterschied zu früher getroffenen Lösungen lassen sich die Gruppen diesmal geografisch in etwa als „Südwest“ und „Nordost“ identifizieren; Fahrtwege sind in der kommenden Spielzeit also nicht das ganz große Thema.

Teilnehmer Die zehn Mannschaften in der Landesliga-Gruppe 2 sind EHC Bad Aibling, EV Bad Wörishofen, ESV Burgau, SC Forst, EV Fürstenfeldbruck, Wanderers Germering, ERC Lechbruck, EV Pfronten, SC Reichersbeuern und SG Schliersee/Miesbach 1b

Rauf und runter Drei sehr starke Mannschaften (ESV Buchloe, ESC Kempten, VfE Ulm/Neu-Ulm) sind nach oben in die Bayernliga abgewandert. Dafür wurde das Feld durch drei Aufsteiger aus der Bezirksliga (SG Schliersee/Miesbach 1b, Wanderers Germering, ERC Lechbruck) erweitert.

Normalrunde Vom 16. Oktober bis 3. Januar spielen die zehn Teams einer Gruppe Hin- und Rückspiele im Modus Jeder gegen Jeden. Insgesamt bestreitet jede Mannschaft 18 Begegnungen. Anschließend werden die Gruppen geteilt: Die Erst- bis Viertplatzierten gehen in die Aufstiegsrunde, die Fünft- bis Zehntplatzierten in die Abstiegsrunde.

Aufstiegsrunde Die besten vier Teams jeder Gruppe (insgesamt also acht) starten mit null Punkten. Sie bestreiten Hin- und Rückspiele im Modus Jeder gegen Jeden; auf jede Mannschaft kommen also 14 Partien zu. Die besten vier Mannschaften dieser Runde bestreiten zum Abschluss der Saison Play-Offs um den Aufstieg in die Bayernliga, den letztlich zwei Mannschaften erreichen werden.

Abstiegsrunde Die zwölf nach der ersten Phase der Saison auf den hinteren Tabellenplätzen liegenden Teams absolvieren ebenfalls eine geschlossene Runde. Der größte Unterschied zur Aufstiegsrunde ist, dass sie allein gegen jene Kontrahenten antreten, die zuvor in der anderen Gruppe gespielt hatten. Die Resultate gegen die Mannschaften aus der eigenen Gruppe werden mitgenommen. Die schwächsten vier Teams dieser Abstiegsrunde absolvieren anschließend ein Play-Down, die beiden Verlierer steigen letztlich in die Bezirksliga ab.

Der Gebauer-Plan Die Eishockey-Landesliga pausiert ab dem 30. Oktober 2020 so lange, wie es die Corona-Inzidenz notwendig macht; mindestens jedoch für zwei Wochen. Alle ausgefallenen Begegnungen werden an die Normalrunde angehängt. Die Aufstiegs- und Abstiegsrunden entfallen, der Auf- und Abstieg wird für eine Spielzeit ausgesetzt. Diesen Vorschlag macht der Vereinsvorsitzende des ESV Burgau, Werner Gebauer.

Ungewiss ist, ob der BEV mitspielt. Wobei damit auch nur der sportliche Aspekt angerissen ist. Der wirtschaftliche erschwert konstruktive Planungen seitens der Landesligisten zusätzlich. Die Eishockey-Vereine hatten ja bereits bei der Ankündigung, sie könnten im Rahmen eines Hygienekonzepts bis zu 200 Zuschauer in ihre Hallen lassen, vernehmlich aufgestöhnt. Damals, und es ist erst wenige Wochen her, hatte niemand an Sieben-Tage-Inzidenzen jenseits der 50 oder gar 100 gedacht.

50 Zuschauer? "Geht nicht", sagt Gebauer

Inzwischen sind aber viele bayerische Regionen so weit. Aufgrund der neuesten Entwicklung im Landkreis Ostallgäu lässt der ERC Lechbruck für das am Freitag, 30. Oktober, anstehende Heimspiel gegen die Eisbären nur 50 Zuschauer zu. Eine Zahl, die Gebauer frösteln lässt. „Das kann man schon mal ein, zwei Wochen lang machen, aber nicht die ganze Saison. Das geht nicht“, sagt er ohne Wenn und Aber.

