Hunde beißen Hündin tot und verletzen Besitzerin

Ein Hundehalter musste sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht Günzburg wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Seine beiden kampfhundähnlichen Hunde hatten im September 2018 eine Frau und ihre Hündin angegriffen. Die Besitzerin erlitt Bisswunden, die Hündin erlag später ihren Verletzungen.

Von Lea Binzer

Ein 53-jähriger Besitzer zweier kampfhundähnlicher Hunde musste sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht Günzburg wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Seine beiden Hunde griffen am 19. September 2018 gegen 20.30 Uhr eine Frau und ihre Hündin an, die am Garten des Mehrfamilienhauses im nördlichen Landkreis Günzburg vorbeigingen, in dem der Angeklagte wohnte. Die beiden Hunde des Angeklagten liefen frei im nicht hundegerecht eingezäunten Garten herum, als die Frau und ihre Hündin am Grundstück vorbeikamen.

Vermutlich durch ein Loch im Zaun entwischten die beiden Hunde aus dem Garten und griffen die zum Tatzeitpunkt 55-Jährige und ihre Hündin an, einer von ihnen verbiss sich in der Hündin. Beim Versuch, ihre Hündin zu befreien, erlitt die Frau Bissverletzungen am rechten Oberschenkel, Handgelenk und Knie. Zudem stürzte die 55-Jährige und zog sich dabei eine Lendenwirbelsäulenprellung zu.

Der Angeklagte konnte seine Hunde erst nach einiger Zeit von der mittlerweile am Boden liegenden Frau und ihrer Hündin befreien, ein Nachbar brachte die Tiere ins Haus. Die Hündin erlag ihren Bissverletzungen. Richter Walter Henle sprach den 53-Jährigen der fahrlässigen Körperverletzung für schuldig und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe: 120 Tagessätzen zu 60 Euro.

