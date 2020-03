15:29 Uhr

Hunde verfolgen Joggerin und beißen sie mehrmals

Eine 32-jährige Frau wird auf ihrer Joggingrunde von zwei Hunden verfolgt. Einer von ihnen beißt sie. Die Frau rettet sich auf einen Jägersitz.

Diese sportliche Runde hat für eine 32-jährige Frau ein schmerzhaftes Ende genommen. Wie die Polizei mitteilt war die Joggerin am Samstag, 7. März, gegen 10 Uhr auf einem Feldweg im sogenannten „Leitenried“ bei Hochwang unterwegs, als sie von zwei Hunden verfolgt wurde. Einer der Hunde biss ihr dabei zweimal in die Beine. Erst als sich die Joggerin auf einen Jägersitz in der Nähe retten konnte, ließen die Hunde von ihr ab. Die beiden Bissverletzungen mussten anschließend ärztlich versorgt werden.

Die Polizei Günzburg bittet nun unter der Telefonnummer 08221/919-0 um Hinweise zu den beiden Hunden beziehungsweise deren Besitzer. Es handelte sich um zwei etwa kniehohe Hunde, der eine mit kurzem braun gestromten beziehungsweise gefleckten Fell, kleinen Schlappohren und kupiertem Schwanz. Dieser trug ein dunkelblaues oder schwarzes Halsband ohne Marke. Der zweite Hund war schwarz-weiß gezeichnet, ähnelte einem Border-Collie und trug ein buntes Halsband, ebenfalls ohne Hundemarke. Die Hunde dürften laut Polizei aus dem Bereich Hochwang oder Ichenhausen stammen. (zg)

