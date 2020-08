vor 53 Min.

Hundesteuer im Kreis Günzburg wird im Jahr 1981 optional

Zum 1. Januar 1981 sollten Kommunen selbst über die Höhe der Hundesteuer bestimmen können. Im Landkreis Günzburg zahlten die Hundebesitzer ab diesem Jahr verschiedene Steuersätze in den einzelnen Städten. Am teuersten war die Haltung eines Vierbeiners in der Kreisstadt selbst.

Von Walter Kaiser

Einige gesetzliche Änderungen waren 1980 beschlossen und im August jenes Jahres auch im Lokalteil der Günzburger Zeitung beschrieben und diskutiert worden. Betroffen von Neuerungen waren Land- und Forstwirte sowie Hundehalter. Gurtpflicht für Autofahrer und Helmpflicht für Motorradfahrer galten zwar schon länger, aber viele hielten sich nicht an die Regeln. Während der Hauptreisezeit im August 1980 nahm die Polizei diese „Muffel“ besonders ins Visier.

Neuregelung der Steuerabgaben

Die damalige sozial-liberale Bundesregierung hatte 1980 beschlossen, die seinerzeit etwa 815.000 land- und forstwirtschaftlichen Betriebe in der Bundesrepublik stärker zur Kasse zu bitten. Die Steuerabgaben waren neu geregelt worden – unter anderem nach Wirtschaftswert und Größe des Betriebs oder der Zahl der gehaltenen Nutztiere.

Bei einer Informationsveranstaltung in Leipheim erläuterte ein Steuerfachmann die Details der Neuregelungen. Vor allem größere Betriebe seien nun zu einer verpflichtenden und ordentlichen Buchführung gezwungen, kleinere Land- und Forstwirte könnten ihre Steuerbelege weiterhin im bewährten „Schuhkarton“ sammeln und aufbewahren. Doch insgesamt sei künftig mehr Sorgfalt angesagt. Experten waren sich uneins, wie hoch die Steuermehreinnahmen des Bundes ausfallen würden – die Schätzungen reichten von 300 Millionen bis 1,3 Milliarden Mark pro Jahr.

Hundesteuer wird für Kommunen optional

Um deutlich kleinere Summen ging es bei der Neuregelung der Hundesteuer in Bayern. Die Landesregierung hatte beschlossen, die bis dahin geltende bayerische Hundesteuersatzung zum 1. Januar 1981 außer Kraft zu setzen. Künftig sollte es Städten und Gemeinden überlassen bleiben, ob und in welcher Höhe – die Obergrenze lag bei 100 Mark je Vierbeiner – sie die Hundesteuer einziehen.

Einmal gehabtes Geld verschenken auch Kommunen ungern. In Günzburg wurde im August 1980 vereinbart, künftig 50 Mark pro Hund zu nehmen, in Burgau beließ man es bei 30 Mark im Jahr, was immerhin mehr als 12.300 Mark in die Stadtkasse spülte. Rund 13.000 Mark hatte Ichenhausen jährlich über die Hundesteuer eingenommen.

Eine Entscheidung war im Sommer 1980 dort noch nicht gefallen – doch die Tendenz ging in Richtung Beibehaltung der Hundesteuer. Denn, so das allgemeine Argument: Hunde verschmutzten mit ihren Hinterlassenschaften Wege und Grünanlagen, die Reinigungskosten könne man nicht der Allgemeinheit aufhalsen.

Gurt- und Helmpflicht wird eher locker gesehen

Gurt- und Helmpflicht für Autofahrer beziehungsweise Motorradfahrer galten 1980 schon seit einiger Zeit. Bei Großkontrollen der Polizei im August 1980 wurde freilich festgestellt, dass nur etwa 60 Prozent der Autofahrer angeschnallt waren, bei den Beifahrern waren es noch etwas weniger. Motorradfahrer und ihr Sozius mussten einen Helm tragen, doch nicht alle kamen der Verpflichtung nach. Vor allem die Mitfahrer gaben bei den Kontrollen an, von einer Helmpflicht für den Sozius oder die Sozia noch nichts gehört zu haben.

Noch lauter und damit lästiger als heute waren im Jahr 1980 die Rasenmäher. Der Gesetzgeber hielt die Hersteller deshalb an, leisere Geräte zu bauen. In Städten gingen manche Gartenbesitzer dazu über, sich das Grün von sogenannten Leihschafen kürzen zu lassen. Im Landkreis Günzburg, so ergab eine Umfrage der Günzburger Zeitung, stieß diese Art der Rasenkürzung auf wenig Interesse.

