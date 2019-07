vor 5 Min.

IHK hat beim Johannisempfang die Region und Europa im Blick

Beim Johannisempfang der IHK im Kloster Wettenhausen steht die Digitalisierung im Vordergrund. In Wettenhausen gibt es aber auch Einblicke in den Posten-Poker in Brüssel.

Von Rebekka Jakob (Texte) und Erich Herrmann (Fotos)

Das Fernsehen ist schuld. Mit einer kurzfristigen Einladung in die „Münchner Runde“ hatte der Bayerische Rundfunk die IHK-Regionalversammlung Günzburg um ihren prominentesten Gast beim Johannisempfang gebracht. Statt Bau- und Verkehrsminister Hans Reichhart meldete sich deshalb Landtagsabgeordneter Alfred Sauter zu Wort mit einer hochaktuellen Rede, welche die aktuellen Ereignisse auf der Europäischen Bühne in den Kaisersaal des Klosters Wettenhausen brachte.

Auszeichnung für Abschlussarbeit über Start-ups

Der Johannisempfang der IHK, das ist das jährliche Klassentreffen nicht nur der heimischen Wirtschaft. Dass dabei neben dem Stuhl des Ministers auch einige andere Stühle leer geblieben sind, mag an der ein oder anderen Terminüberschneidung gelegen haben. Wer nicht dabei war, verpasste nicht nur das hochaktuelle Thema des Abends mit Festredner Frank Kargl von der Uni Ulm (Lesen Sie dazu auch: Informatiker: Keine Angst vor der digitalen Welt ). Als Vorsitzender der Regionalversammlung stellte Hermann Hutter den Gästen unter anderem Franziska Unseld vor, die frisch gebackene Preisträgerin des Hochschulpreises der Schwäbischen Wirtschaft. Sie hatte sich in ihrer mit 1,0 bewerteten Abschlussarbeit mit der Vernetzung eingesessener Betriebe mit jungen Start-ups beschäftigt. Im Anschluss an die Verleihung waren auch Vertreter der Neu-Ulmer IHK mit nach Wettenhausen gekommen, die sich nach Hutters Worten für den Zusammenhalt des Nachbarlandkreises gemacht hatten. Das Aus für den „Nuxit“ sei deshalb mit großer Erleichterung aufgenommen worden.

Sauter: Europa muss auf einen Nenner kommen

„Sie wären sicher heute nicht ganz zufrieden, wenn ich nicht ein paar Worte zu Europa sage und zu dem, was in den vergangenen drei Tagen passiert ist“, so Alfred Sauter. „Alle, die mich kennen, wissen, dass ich nicht dem Fanclub von Frau von der Leyen angehöre.“ Dass sich von 28 Staatschefs 27 für die deutsche Verteidigungsministerin als Nachfolgerin von Kommissionschef Jean-Claude Juncker aussprechen, ausgerechnet das eigene Land sich aber enthalten müsse, weil man sich in Deutschland nicht auf die eigene Kandidatin einigen könnte, sei laut Sauter unsäglich.

„Als ob man im Moment nichts Wichtigeres zu entscheiden hätte“, werde hier unnötig diskutiert. Dabei sei Einigkeit das Gebot der Stunde: "Dieses Europa hat es bitter notwendig, dass wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen und vorankommen“, so Sauter.

Mit dem Flexibus ist der Landkreis ganz weit vorne

Wie man richtig vorankommt, das mache der Landkreis Günzburg durchaus vor. „Wir sind gerade was die Infrastruktur anbelangt weit, viel weiter als andere“, so Sauter. Als Beispiel nannte er den Flexibus, der kommende Woche sein zehnjähriges Bestehen feiert. „Das ist im Moment die überzeugendste Art im ländlichen Raum, damit Menschen von A nach B kommen.“

