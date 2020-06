vor 57 Min.

IHK im Landkreis Günzburg sagt Johannisempfang ab

So war das 2019: Der 34. Johannisempfang der IHK-Regionalversammlung Günzburg im Kloster Wettenhausen (Kaisersaal). Dieses Jahr fällt die Veranstaltung aus.

Das hat es noch nie gegeben: Die IHK hat den für den 9. Juli geplanten Johannisempfang abgesagt. Etwa 300 Menschen kommen normalerweise zu diesem Ereignis.

Er gehört zu den gesellschaftlichen Großveranstaltungen im Landkreis Günzburg: Der Johannisempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) ist ein festliches Schaufenster der heimischen Wirtschaft. Heuer hätte er zum 35. Mal im Kloster Wettenhausen stattgefunden. Hätte. Denn der für den 9. Juli geplante Empfang fällt nun coronabedingt erstmals in seiner Geschichte aus. An einen Nachholtermin in diesem Jahr ist nicht gedacht.

Themen folgen