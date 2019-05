01.06.2019

„Ich kann ein normales Leben führen“

Burgauerin lebt mit einer Spenderniere

9700 Menschen stehen derzeit auf der Warteliste für eine Organspende in Deutschland. Der Löwenanteil davon – etwa 8000 von ihnen – warten auf eine neue Niere. Im Jahr 2018 ist die Zahl der durchgeführten Nierentransplantationen wieder leicht angestiegen: Gegenüber 1921 Nierentransplantationen 2017 konnten im vergangenen Jahr 2291 Nierentransplantationen nach postmortaler Organspende oder Nierenlebendspende realisiert werden. Trotzdem beträgt die durchschnittliche Wartezeit auf eine Spenderniere derzeit noch sechs Jahre – eine Zeit, die nur mit der lebensnotwendigen Dialysebehandlung überbrückt werden kann.

Was das bedeutet, weiß Heidrun Mayer aus Burgau ganz genau. Und sie weiß, was es bedeutet, eine neue Niere zu erhalten: Nach vier Jahren an der Dialyse konnte ihr die Niere eines verstorbenen Organspenders transplantiert werden. „Seitdem kann ich wieder ein normales Leben führen“, so die heute 56-Jährige.

Im Alter von 19 Jahren versagten ihre Nieren wegen einer Autoimmunerkrankung. Seitdem ist sie auf eine Nierenersatztherapie angewiesen. Vier Jahre musste sie dreimal pro Woche zur lebensnotwendigen Behandlung für mehrere Stunden ins KfH-Nierenzentrum Günzburg. Heute geht Heidrun Mayer nur noch alle sechs Wochen zu den turnusmäßigen Nachsorgeuntersuchungen. „Eine Abstoßung ist bei allen Patienten die größte Gefahr für die transplantierte Niere“, erläutert ihr behandelnder Nephrologe Dr. Hartmut Winter, leitender Arzt des KfH-Nierenzentrums Günzburg. Deshalb sind neben der zuverlässigen Einnahme der Medikamente gegen eine mögliche Abstoßung und der Selbstkontrolle des Patienten die regelmäßigen Nachsorgeuntersuchungen so wichtig. Hier wird auf Unregelmäßigkeiten geschaut, die auf eine mögliche Abstoßung des Spenderorgans hinweisen. So können Anzeichen rechtzeitig bemerkt und behandelt werden.

„Auch wenn aus medizinischen Gründen nicht für alle Patienten eine Nierentransplantation infrage kommt, ist sie grundsätzlich die beste Nierenersatztherapie und bietet den Patienten die Chance, ein weitgehend normales Leben zu führen“, berichtet Winter und fügt hinzu: „Dank der Organspende eines anderen Menschen hat Frau Mayer diese Möglichkeit erhalten.“ Deshalb sei der Tag der Organspende jedes Jahr am 1. Juni eine von vielen geeigneten Maßnahmen zur Förderung der Organspendebereitschaft in Deutschland. Winter findet es beachtlich, wie lange Heidrun Mayer mit der Spenderniere lebt – seit mehr als 30 Jahren. (zg)

