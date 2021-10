Ichenhausen

vor 19 Min.

100. Geburtstag: Stadtbücherei Ichenhausen führt die Onleihe ein

Plus Passend zum Jubiläum und zum Tag der Bibliotheken können in der Bücherei St. Johannes in Ichenhausen jetzt auch digitale Medien ausgeliehen werden. Was noch geplant ist.

Von Heike Schreiber

Geschlagene drei Monate war die Bücherei St. Johannes in Ichenhausen im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Auch heuer konnte sie wegen des Lockdowns erst spät wieder öffnen. Für Kathrin Ost und Ulrike Schulz, die seit Sommer 2018 die Einrichtung leiten und viele Pläne im Kopf hatten, war es eine neue Erfahrung und der Punkt, umzudenken. Zwar boten die zwei zusammen mit dem Helferteam einen Abholservice für ihre Leserinnen und Leser an, aber die "Onleihe", die Möglichkeit, digitale Medien wie in anderen Büchereien im Landkreis anzubieten, fehlte. "Die hätten wir dringend gebraucht, aber sie war nicht so schnell umsetzbar", sagt Kathrin Ost. Dafür startet die Bücherei genau heute damit, zu einem doppelt günstigen Zeitpunkt: Zum einen findet am Sonntag der jährliche Tag der Bibliotheken statt, zum anderen feiert die Bücherei ab sofort ihr 100-jähriges Bestehen mit einem umfangreichen Programm. Im Interview schauen Kathrin Ost und Ulrike Schulz nicht nur in die Vergangenheit, sondern werfen einen Blick in die Zukunft, in der Büchereien weiterhin von Bedeutung sind.

