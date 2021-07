1500 Euro Schaden an Auto in Ichenhausen: Jemand lief wohl darauf herum

Jemand ist offenbar in Ichenhausen auf einem Auto herumgetrampelt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen der Tat, die sich am frühen Sonntag ereignet hat.

Am Sonntag ist zwischen 0 und 4 Uhr ein schwarzer Peugeot, der auf dem Parkplatz des Jugendzentrums an der Günztalstraße in Ichenhausen abgestellt war, beschädigt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass der bislang unbekannte Täter auf dem Fahrzeug herumlief, da der Wagen erhebliche Beschädigungen im Bereich der Motorhaube und des Daches aufweist, meldet die Polizei.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, erbeten. (AZ)