17-Jähriger bekommt am Bahnhof Ichenhausen die Faust ins Gesicht

Ein Unbekannter schlägt einem 17-Jährigen am Bahnhof in Ichenhausen unvermittelt die Faust ins Gesicht. Jetzt schaltet sich die Bundespolizei ein.

Ein 17-Jähriger hielt sich am Montag gegen 21 Uhr mit zwei Bekannten am Ichenhauser Bahnhof im Wartehäuschen am Bahnsteig Gleis 1 auf . Kurz darauf kam laut Polizei ein anderer 17-jähriger in Begleitung einer männlichen Person hinzu. Der hinzugekommene 17-Jährige beleidigte sein gleichaltriges Gegenüber und bewarf ihn mit einer glühenden Zigarettenkippe. Im Anschluss daran erhielt er mit der Faust einen Schlag ins Gesicht und auf den Hinterkopf.

Hierbei zog sich das Opfer eine Platzwunde auf der Nase und Verbrennungen in der linken Armbeuge zu. Während der junge Mann den Notruf wählte, flüchtete der 17-Jährige mit seinem Begleiter. Der Vorgang wurde an die Bundespolizei zur weiteren Bearbeitung abgegeben. (AZ)