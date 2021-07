17-jähriger Mopedfahrer verletzt sich bei Auffahrunfall in Ichenhausen

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit bleibt für einen 17-Jährigen eine schmerzhafte Erinnerung: In Ichenhausen übersah er ein anhaltendes Auto.

Eine 51-jährige Autofahrerin musste am Dienstagnachmittag an einer Ampel in der Marktstraße verkehrsbedingt anhalten. Ihr folgte ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades. Er übersah das bereits stehende Fahrzeug der Frau, fuhr auf den Wagen auf und stürzte. Der Jugendliche wurde beim Sturz leicht verletzt. Zudem entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von mehr als 5000 Euro. (AZ)