Ichenhausen

vor 20 Min.

Angebliche Studentin bestiehlt zwei Frauen in Ichenhauser Seniorenheim

Arglos ließen zwei Bewohnerinnen eines Seniorenheims in Ichenhausen eine angebliche Studentin in ihre Wohnungen, um an einer Umfrage teilzunehmen. Danach fehlten Geld und Schmuck.

Eine 81-jährige Bewohnerin einer Seniorenanlage im Parkweg meinte es gut, als sie am Sonntag gegen 13 Uhr eine junge Frau in ihre Wohnung ließ. Die angebliche Studentin gab an, eine Seniorenumfrage durchzuführen. Die Bewohnerin wurde von der jungen Frau regelrecht zu ihrem Balkon gedrängt und in ein Gespräch verwickelt, das ungefähr fünf Minuten dauerte. Nachdem die angebliche Studentin die Wohnung verlassen hatte, erhielt die Seniorin von einer 84-jährigen Bekannten aus der selben Wohnanlage einen Anruf, in dem diese einen ähnlichen Vorfall schilderte. Daraufhin kam der Sohn der 81-jährigen Frau zu ihr in die Wohnung. Mit den beiden Frauen begab er sich dann zur Polizeiinspektion Günzburg, um den Vorfall zu melden. Es fehlen Bargeld und Schmuck Erst zu einem späteren Zeitpunkt bemerkten die beiden alten Damen den Verlust von Bargeld und Schmuck. Der Beuteschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hundert Euro. Laut Polizei handelt es sich bei der Täterin um eine etwa 25 bis 30 Jahre alte Frau, circa 160 Zentimeter groß mit dunklen Haaren. Am Sonntag war sie mit einem dunklen Anorak bekleidet. Die 84-jährige Geschädigte gab an, dass sie während des Gesprächs mit der angeblichen Studentin verdächtige Geräusche aus ihrer Wohnung vernahm. Daher geht die Polizei von einer zweiten beteiligten Frau oder einem Mann aus. Hinweise über die Täter erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)

