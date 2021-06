Ichenhausen

vor 21 Min.

Anlieger der Brandfeldstraße will Raser ausgebremst sehen

Plus Ein Anlieger der Brandfeldstraße in Ichenhausen findet, dass dort Autofahrer zu schnell fahren. Was er von der Stadt fordert und was die unternimmt.

Von Heike Schreiber

Eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 reicht einem Anwohner der Brandfeldstraße in Ichenhausen nicht aus. Seiner Meinung nach sind viele, wenn nicht sogar der überwiegende Teil der durchfahrenden Autos schneller. Da jetzt einer seiner Katzen überfahren wurde und er fürchte, dass das nächste Mal ein Mensch unter einem Auto liegen könnte, wandte sich der Anlieger an die Stadt und fordert Gegenmaßnahmen. Über seinen Antrag musste der Bau- und Umweltausschuss in der jüngsten Sitzung befinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen