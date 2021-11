Auto in Ichenhausen von Parkplatz gestohlen

Ein Autobesitzer aus Burgau meldet, dass sein Fahrzeug in Ichenhausen verschwunden ist. Die Polizei sucht Zeugen des Diebstahls.

Ein Burgauer hat sich am Sonntag gegen 2 Uhr bei der Polizei gemeldet, weil sein Auto gestohlen worden war. Der Mann hatte seinen weißen Toyota Supra in der Zeit von Samstag um 23 bis Sonntag um 1.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Dr.-Emil-Schilling-Straße in Ichenhausen geparkt.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war es nicht mehr da. Es sei ein Diebstahlschaden von circa 15.000 Euro entstanden, meldet die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)