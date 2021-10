Autofahrer fährt in Ichenhausen 12-jährigen Radler an und dann davon

Erst wollte ein Autofahrer in Ichenhausen einer gestürzten Fahrradfahrerin helfen, dann fährt er selbst einen Zwölfjährigen Radler an. Jetzt sucht ihn die Polizei.

Die Beamten der Polizeiinspektion Günzburg suchen einen Autofahrer, der sich erst hilfsbereit zeigte und dann eine Unfallflucht beging. Geschehen sein soll dies am Sonntag, 3. Oktober, gegen 18 Uhr in Günzburg. An der Zufahrt zu einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes stürzte eine 14-Jährige alleinbeteiligt vom Rad. Sie war mit Freundinnen im Alter von 12 und 18 Jahren entlang der Günzburger Straße unterwegs. Als sie wieder auf ihr Fahrrad stieg und weiterfahren wollte, hielt neben ihr ein Auto an. Nachdem der Fahrer sich erkundigt hatte, ob alles in Ordnung ist und ihm dies bestätigt wurde, setzte er seine Fahrt fort.

Das Auto streifte das Fahrrad

Dabei übersah er einen 12-Jährigen, der mit seinem Rad die Günzburger Straße überqueren wollte. Das Auto streifte mit das Fahrrad des Buben, der sich dadurch leicht verletzte. Anschließend entfernte sich der unbekannte Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Vorgang machen können oder den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)