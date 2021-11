Autofahrer wird bei Unfall in Ichenhausen verletzt

Vermutlich hatte ein 76-jähriger Autofahrer ein medizinisches Problem und verlor dadurch in Ichenhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dann kam es zum Unfall.

Unvermittelt geriet am Mittwochvormittag ein Auto in Ichenhausen in der Günzburger Straße auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem an einer Ampel wartenden Sattelzug zusammen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 76-jährige Autofahrer unmittelbar vor dem Unfall ein medizinisches Problem hatte. Dadurch verlor er wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 76-Jährige kam zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. (AZ)