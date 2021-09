Autofahrerin hat nach Auffahrunfall Kopf- und Rückenschmerzen

Eine andere Fahrerin war auf ihr Fahrzeug aufgefahren. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf eine vierstellige Summe.

Eine 41-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Günzburger Straße in Ichenhausen unterwegs gewesen und wollte dann nach links in ein Grundstück abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie jedoch abbremsen und anhalten. Dies übersah eine nachfolgende 60-jährige Autofahrerin und fuhr deshalb auf den wartenden Wagen auf.

Wegen des Aufpralls klagte die 41-Jährige anschließend über Kopf- und Rückenschmerzen. Durch den Unfall entstand an den beiden Fahrzeugen laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro. (AZ)