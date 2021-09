Ichenhausen

12:30 Uhr

Bahnübergang in Hochwang: Vorfahrtstraße soll in Feldweg münden

Plus Seit Jahren verlangt die Deutsche Bahn von der Stadt Ichenhausen, den Bahnübergang in Hochwang zu beschildern. Warum die Stadt dies bisher nicht gemacht hat.

Von Heike Schreiber

Bisher befindet sich am Bahnübergang im Ichenhauser Ortsteil Hochwang nur ein Andreaskreuz. Geht es nach der Stadt Ichenhausen, könnte es dabei bleiben. Doch die Deutsche Bahn gibt sich damit nicht zufrieden, bei der regelmäßig stattfindenden Verkehrsschau hat sie zuletzt wiederholt darauf hingewiesen, dass am Bahnübergang die Vorfahrtsberechtigung geregelt werden muss, um mögliche Unfälle zu verhindern. Ichenhausens Stadtbaumeister Adolf Stapf wiederum weist seit Jahren immer wieder darauf hin, dass die geforderte Vorfahrtsregelung eigentlich unsinnig ist. In der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses informierte er die Räte wieder einmal über ein Schreiben der Bahn zu diesem Thema und stellte erneut deren Forderungen infrage. Da auch das Gremium seiner Meinung war, will der Stadtbaumeister ein letztes Mal einen Versuch starten, die Bahn umzustimmen.

