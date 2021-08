Ichenhausen

18:25 Uhr

Bande sprengte in Ichenhauser V-Markt wohl den Geldautomaten

Spezialistinnen und Spezialisten der Polizei schauten sich nach der Sprengung des Geldautomaten am Tatort um - dem V-Markt in Ichenhausen.

Plus Im Fall des gesprengten Geldautomaten in Ichenhausen schließt die Polizei eine Einzeltäterschaft aus. Warum die Kriminellen mit der Beute keine Freude haben dürften.

Von Till Hofmann

Die Polizei geht davon aus, dass der Geldautomat im V-Markt am Ortseingang Ichenhausens nicht von einem Einzeltäter gesprengt worden ist. Am Samstag hatte kurz vor 2.30 Uhr ein lauter Knall die Nachtruhe manches Bürgers und mancher Bürgerin beendet. Mit einem explosiven Mittel - die Polizei hält sich bedeckt, um was es sich genau handelt - war im Vorraum des Verbrauchermarktes ein Geldautomat der Postbank aufgesprengt worden. Die Polizei rechnet das Verbrechen der Bandenkriminalität zu, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Montagmittag gegenüber unserer Redaktion erklärte.

