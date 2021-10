Bei einem Auffahrunfall in Ichenhausen entsteht Sachschaden

Ein Moment der Unachtsamkeit, schon ist es geschehen. In Ichenhausen bemerkt eine Autofahrerin zu spät ein anhaltendes Auto und fährt auf.

Ein Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 6500 Euro ereignete sich in Ichenhausen am Mittwoch kurz vor 13.30 Uhr. Eine 46-jährige Autofahrerin bog von der Günzburger Straße in die Friedensstraße ab und musste unmittelbar nach dem Abbiegen ihren Wagen abbremsen.

Wegen Unachtsamkeit ist in Ichenhausen ein Auffahrunfall passiert

Eine nachfolgende 58-jährige Autofahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Wagen der 46-Jährigen auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)